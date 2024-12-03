TÜİK Enflasyon Oranını Açıkladı, Aralık Ayı Kira Zam Oranı Belli Oldu

TÜİK Kasım enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon rakamlarının etkilendiği en önemli faktörlerden biri de kira zam oranları oluyor. Kasım ayındaki enflasyonla birlikte Aralık ayı zam oranları da açıklanmış oldu. Buna göre aylardır seyreden yüksek zam oranları tekrarlanmış oldu. 2025'te de kira oranlarının benzer seyredeceği düşünülüyor.