TÜİK Enflasyon Oranını Açıkladı, Aralık Ayı Kira Zam Oranı Belli Oldu
TÜİK Enflasyon Oranını Açıkladı, Aralık Ayı Kira Zam Oranı Belli Oldu
TÜİK Kasım enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon rakamlarının etkilendiği en önemli faktörlerden biri de kira zam oranları oluyor. Kasım ayındaki enflasyonla birlikte Aralık ayı zam oranları da açıklanmış oldu. Buna göre aylardır seyreden yüksek zam oranları tekrarlanmış oldu. 2025'te de kira oranlarının benzer seyredeceği düşünülüyor.
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TÜİK'in kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bu rakamın açıklanmasıyla kira oranları da belli oldu.
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Yapılan hesaplamalara göre Aralık ayı kira zam oranı en fazla yüzde 60,45 oldu.
Son 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 60,46 olarak tespit edildi. İşyeri ve konut kiraları Aralık ayında yüzde 60,45 zamlanacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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millet evsiz kalıp sokaklara düşse, bu sefer de sokakta kalma vergisi, evsizlik vergisi falan uydurulursa şimdiden bu fikir bana ait telif hakkımı isterim..
Sanki devleti takan var birde böyle düzen varmış havalarına girip talimat vermiyorlar mı sizi dinleyen kim herkes kafasına göre takılıyor
kasım ayındada haberlerde yüzde 60 zam yapılabilecek yazıyordu her ay zam mı olur