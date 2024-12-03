Ticari Araç Sahipleri İçin Zorunlu: UTTS'ye Geçmek İçin Son Tarih 31 Aralık
Ticari Araç Sahipleri İçin Zorunlu: UTTS'ye Geçmek İçin Son Tarih 31 Aralık
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 5 Ekim 2023'te Resmi Gazete'de yayımladığı karara göre, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) geliyor. Ticari amaçlı kullanılan araçlara takılması zorunlu olan bu yeni sistemle, kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesi ve usulsüz fatura uygulamalarından kaynaklanan vergi kaybının önlenmesi amaçlanıyor.
UTTS'ye geçiş için son tarih 31 Aralık...
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Akaryakıtta yeni dönem başlıyor.
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Yaklaşık 15 milyon araç sahibini ilgilendiriyor.
Son tarih 31 Aralık!
UTTS kayıt ücreti araç başına 2 bin 172 lira
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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