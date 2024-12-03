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Ticari Araç Sahipleri İçin Zorunlu: UTTS'ye Geçmek İçin Son Tarih 31 Aralık

Ticari Araç Sahipleri İçin Zorunlu: UTTS'ye Geçmek İçin Son Tarih 31 Aralık

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.12.2024 - 09:35

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 5 Ekim 2023'te Resmi Gazete'de yayımladığı karara göre, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) geliyor. Ticari amaçlı kullanılan araçlara takılması zorunlu olan bu yeni sistemle, kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesi ve usulsüz fatura uygulamalarından kaynaklanan vergi kaybının önlenmesi amaçlanıyor. 

UTTS'ye geçiş için son tarih 31 Aralık...

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Akaryakıtta yeni dönem başlıyor.

Akaryakıtta yeni dönem başlıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Taşıt Tanıma Sistemi kararını geçtiğimiz yılın Ekim ayında duyurmuştu. buna göre, araç harcamalarını muhasebe kayıtlarında gider olarka gösteren her vergi mükellefi, aracını bu yeni sisteme kaydedecek. UTTS ile kaçak akaryakıtı önlemek amaçlanıyor.

Yaklaşık 15 milyon araç sahibini ilgilendiriyor.

Yaklaşık 15 milyon araç sahibini ilgilendiriyor.

Araçlarında yeni UTTS sistemi olmayan ticari araçlar, benzin istasyonlarından akaryakıt alamayacak. Taşıt sahiplerinin utts.gov.tr internet adresinde yayınlanacak cihazları, montaj firmalarından araçlarına taktırabilecek. İlk etapta 15, daha sonra 5 milyon aracın bu yeni sisteme kayıt olması zorunlu olacak.

Son tarih 31 Aralık!

Son tarih 31 Aralık!

Araçları UTTS'ye kaydetmek için verilen son tarih ise 31 Aralık. 

Akaryakıt harcamasını gider olarak gösteren her vergi mükellefi, taşıtına Darphane’nin vereceği Taşıt Tanıma Birimi cihazını taktıracak. 

1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren de sıfır alınacak tüm araçların UTTS'ye kayıtlı olması sağlanacak.

UTTS kayıt ücreti araç başına 2 bin 172 lira

UTTS kayıt ücreti araç başına 2 bin 172 lira

Yaklaşık 15 milyon araç sahibi, UTTS sistemine geçmek için 2.172 lira ödeyecek. Toplamda 43 milyar 440 milyon lira tahsilat elde edileceği hesaplanıyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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