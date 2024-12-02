2 Kasım Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
2 Kasım Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 2 Kasım Pazartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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ABD’nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi’ndeki esirler hakkında yaptığı açıklamada, “ABD Başkanı olarak görevi üstleneceğim 20 Ocak 2025 tarihinden önce rehinelerin serbest bırakılmaması halinde, Orta Doğu'da ve insanlığa karşı bu zulmü işleyen sorumlular için ciddi sonuçlar olacak” dedi.
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Fenerbahçe'de Asbaşkan Acun Ilıcalı, Gaziantep FK maçının ardından ezeli rakipleri Galatasaray'a dair açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, sarı-kırmızılı kulübün Eyüpspor karşılaşmasına değinirken yabancı hakem konusunda da Dursun Özbek ve yönetiminin sessiz kaldığına dikkat çekti.
Ekranların sevilen isimlerinden Gökçe Bahadır gerek oyunculuğu gerekse asil güzelliğiyle her daim büyük beğeni topluyor. Özel hayatı ve kariyeriyle sıkça adından bahsettiren ünlü oyuncu bu akşam farklı bir konuyla gündeme oturdu. GQ Men Of The Year 2024 gecesine damgasını vuran Gökçe Bahadır 'Yılın Kadını' ödülüne layık görüldü. Geceye eşiyle katılan Bahadır, hem kombini hem de ödül konuşmasıyla yine alkış topladı.
3. sezonuyla Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam eden Yalı Çapkını, zaman zaman final yapacağına dair iddialarla gündem oluyor. Ocak ayından sonra final yapacağı konuşulsa da yapımdan ya da kanaldan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. İzleyicisinin bir hayli bağlı olduğu dizinin sezon sonunda değil de ortasında final yapması pek de beklenmiyor açıkçası. Dizi yalnızca final iddialarıyla gündeme gelmiyor elbette... Geçtiğimiz haftalarda dizide İfakat karakterini canlandıran Gülçin Santırcıoğlu, sarhoşken verdiği röportajda 'Seyran'dan bana ne?' demiş ve gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü oyuncunun o röportajı, dizide Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu'na soruldu.
Son dönemlerde adını en çok duyduğumuz fenomenlerden biri olan Sibil Çetinkaya, bir süredir oyuncu Şükrü Özyıldız'la yaşadığı aşkla dillerden düşmüyor. Ancak kendisi şu sıralar farklı bir konuyla gündemde. ELLE gecesine katılan Çetinkaya'nın Elçin Sangu'ya poz vermesine bir türlü müsaade etmemesiyle dikkat çekmişti. Popüler fenomen tepki çeken o anlar hakkında ilk kez GQ gecesinde açıklama yaptı.
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Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e duyulan sevgi, 7’den 70’e nesiller boyunca sürmeye devam ediyor. Bu sevgiye en içten örneklerden biri de Adana Yumurtalık Narlıören Köyü’nde yaşayan 103 yaşındaki bir teyzenin görüntüleri oldu. Onun bu duygusal sözleri ve minnet dolu ifadeleri, sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı. Atatürk’e duyulan bu sevginin nesiller boyu nasıl baki kaldığını gösteren bu anlamlı anlar, izleyenlere hem umut hem de gurur verdi.
Sosyal medyada yayılan bir dedikodu gündem yarattı. İddiaya göre AVM’lere giriş ücretli olacak, AVM’lere girenlerden kişi başı 1 TL alınacak. Sosyal medyada dalga dalga yayılan bu dedikodunun doğruluğu hakkında herhangi bir kaynak bulunamazken konu hakkında açıklama geldi. AVM’lere giriş 1 TL olacak mı?
Survivor 2025 için hazırlıklar büyük bir hızla sürüyor. Henüz isimler netleşmese bile eski yarışmacıların yaptığı paylaşımlar yarışmaya katılacaklarına dair iddiaları güçlendirdi. Eski sezon yarışmacıları Hikmet ve Seda'nın açtıkları canlı yayında da kimlerin Survivor 2025'e katılabileceğine dair konuştular. Yayın sırasında elbette daha önce 5 kez Survivor'a katılan Merve Aydın da soruldu. İkilinin verdiği yanıt Merve Aydın'ı epey sinirlendirdi!
Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın Eyüpspor'la 2-2 berabere kaldığı Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yı evinde 3-1'le geçti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla puanını 32'ye yükseltti ve zirveyle arasındaki puan farkını üçe indirdi. Mourinho ve öğrencileri üst üste dördüncü kez sahadan zaferle ayrılmayı başarırken Beşiktaş karşılaşması öncesi de yükselen formunu korudu. Fenerbahçeli taraftarlar, Dzko ve Oğuz Aydın'a övgüler yağdırdı, Fred'i eleştirdi.
Beklenmeyen ayrılıkların yaşandığı Beşiktaş'ta geleceğin nasıl şekilleneceği merak konusu. Siyah-beyazlılar, hem mali hem de maddi yönden oldukça zor günler geçirirken sahadan çıkan sonuçlar da hiç iç açıcı değil. Özellikle Süper Lig'de yaşanılan düşüş, tepkilere neden olmuştu. Hatayspor maçından da üç puan çıkarılamaması 'istifa' seslerini bir hayli yükseltti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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