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‘AVM’lere Giriş Ücretli Olacak’ İddiası Sosyal Medyada Gündem Oldu: AVM’lere Giriş 1 TL mi Olacak?

‘AVM’lere Giriş Ücretli Olacak’ İddiası Sosyal Medyada Gündem Oldu: AVM’lere Giriş 1 TL mi Olacak?

AVM
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.12.2024 - 17:26

Sosyal medyada yayılan bir dedikodu gündem yarattı. İddiaya göre AVM’lere giriş ücretli olacak, AVM’lere girenlerden kişi başı 1 TL alınacak. Sosyal medyada dalga dalga yayılan bu dedikodunun doğruluğu hakkında herhangi bir kaynak bulunamazken konu hakkında açıklama geldi. AVM’lere giriş 1 TL olacak mı? 

Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/a...
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Kış aylarında milyonlarca kişinin uğrak noktası olan alışveriş merkezleri (AVM), yeni bir iddia ile gündeme oturdu.

Kış aylarında milyonlarca kişinin uğrak noktası olan alışveriş merkezleri (AVM), yeni bir iddia ile gündeme oturdu.

İddialara göre AVM’lere girişte kişi başı 1 TL ücret alınacağı ve bu gelirle işletme giderlerinin karşılanacağı ifade edildi.

İddialara göre AVM’lere girişte kişi başı 1 TL ücret alınacağı ve bu gelirle işletme giderlerinin karşılanacağı ifade edildi.

Milliyet’te yer alan habere göre; Sosyal medyada ses getirirken iddiaya ilişkin, AVM Yatırımcıları Derneği Başkanı Nuri Şapkacı'dan açıklama geldi.

Milliyet’te yer alan habere göre; Sosyal medyada ses getirirken iddiaya ilişkin, AVM Yatırımcıları Derneği Başkanı Nuri Şapkacı'dan açıklama geldi.

Şapkacı Milliyet'e yaptığı açıklamada, “Böyle bir çalışma yok” diyerek iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Şapkacı Milliyet'e yaptığı açıklamada, “Böyle bir çalışma yok” diyerek iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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