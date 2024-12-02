Hatayspor'la Berabere Kalarak Üst Sıralardan Daha da Uzaklaşan Beşiktaş'a Gelen Tepkiler

Beklenmeyen ayrılıkların yaşandığı Beşiktaş'ta geleceğin nasıl şekilleneceği merak konusu. Siyah-beyazlılar, hem mali hem de maddi yönden oldukça zor günler geçirirken sahadan çıkan sonuçlar da hiç iç açıcı değil. Özellikle Süper Lig'de yaşanılan düşüş, tepkilere neden olmuştu. Hatayspor maçından da üç puan çıkarılamaması 'istifa' seslerini bir hayli yükseltti.