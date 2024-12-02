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Hatayspor'la Berabere Kalarak Üst Sıralardan Daha da Uzaklaşan Beşiktaş'a Gelen Tepkiler

Hatayspor'la Berabere Kalarak Üst Sıralardan Daha da Uzaklaşan Beşiktaş'a Gelen Tepkiler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
02.12.2024 - 23:06

Beklenmeyen ayrılıkların yaşandığı Beşiktaş'ta geleceğin nasıl şekilleneceği merak konusu. Siyah-beyazlılar, hem mali hem de maddi yönden oldukça zor günler geçirirken sahadan çıkan sonuçlar da hiç iç açıcı değil. Özellikle Süper Lig'de yaşanılan düşüş, tepkilere neden olmuştu. Hatayspor maçından da üç puan çıkarılamaması 'istifa' seslerini bir hayli yükseltti.

Maçın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz 👇

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1. Bakalım Beşiktaşlılar maça dair nasıl paylaşımlarda bulunmuş?

1. Bakalım Beşiktaşlılar maça dair nasıl paylaşımlarda bulunmuş?
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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