Hatayspor'la Berabere Kalarak Üst Sıralardan Daha da Uzaklaşan Beşiktaş'a Gelen Tepkiler
Hatayspor'la Berabere Kalarak Üst Sıralardan Daha da Uzaklaşan Beşiktaş'a Gelen Tepkiler
Beklenmeyen ayrılıkların yaşandığı Beşiktaş'ta geleceğin nasıl şekilleneceği merak konusu. Siyah-beyazlılar, hem mali hem de maddi yönden oldukça zor günler geçirirken sahadan çıkan sonuçlar da hiç iç açıcı değil. Özellikle Süper Lig'de yaşanılan düşüş, tepkilere neden olmuştu. Hatayspor maçından da üç puan çıkarılamaması 'istifa' seslerini bir hayli yükseltti.
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1. Bakalım Beşiktaşlılar maça dair nasıl paylaşımlarda bulunmuş?
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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