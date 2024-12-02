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Beşiktaş Galibiyete Hasret: Siyah-Beyazlılar Süper Lig'de Hatayspor'la 1-1 Berabere Kaldı

Beşiktaş Galibiyete Hasret: Siyah-Beyazlılar Süper Lig'de Hatayspor'la 1-1 Berabere Kaldı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
02.12.2024 - 21:54

Başkan Hasan Arat'ın istifasının ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş, ligdeki galibiyet hasretine Hatayspor karşısında da son veremedi. Siyah-beyazlılar, son olarak 20 Ekim'de Konyaspor'u evinde 2-0 mağlup etmişti.

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Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'u görevden aldıktan sonra Süper Lig'deki ilk maçında Hatayspor'a konuk oldu.

Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'u görevden aldıktan sonra Süper Lig'deki ilk maçında Hatayspor'a konuk oldu.

Serdar Topraktepe yönetiminde karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Serdar Topraktepe yönetiminde karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Ev sahibi, 29'da Görkem Sağlam ile 1-0 öne geçerken Beşiktaş, Immobile ile 41'de skoru eşitledi. İlk yarı bu skorla noktalandı.

Ev sahibi, 29'da Görkem Sağlam ile 1-0 öne geçerken Beşiktaş, Immobile ile 41'de skoru eşitledi. İlk yarı bu skorla noktalandı.

Mücadelenin ikinci yarısından gol sesi çıkmadı. Puanlar paylaşıldı.

Mücadelenin ikinci yarısından gol sesi çıkmadı. Puanlar paylaşıldı.

Beşiktaş, haftayı 22 puanla beşinci basamakta Hatayspor ise 8 puanla 18. sırada noktaladı.

Beşiktaş, haftayı 22 puanla beşinci basamakta Hatayspor ise 8 puanla 18. sırada noktaladı.
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Siyah-beyazılar, gelecek hafta evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Siyah-beyazılar, gelecek hafta evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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