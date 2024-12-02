Beşiktaş Galibiyete Hasret: Siyah-Beyazlılar Süper Lig'de Hatayspor'la 1-1 Berabere Kaldı
Beşiktaş Galibiyete Hasret: Siyah-Beyazlılar Süper Lig'de Hatayspor'la 1-1 Berabere Kaldı
Başkan Hasan Arat'ın istifasının ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş, ligdeki galibiyet hasretine Hatayspor karşısında da son veremedi. Siyah-beyazlılar, son olarak 20 Ekim'de Konyaspor'u evinde 2-0 mağlup etmişti.
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Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'u görevden aldıktan sonra Süper Lig'deki ilk maçında Hatayspor'a konuk oldu.
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Serdar Topraktepe yönetiminde karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Ev sahibi, 29'da Görkem Sağlam ile 1-0 öne geçerken Beşiktaş, Immobile ile 41'de skoru eşitledi. İlk yarı bu skorla noktalandı.
Mücadelenin ikinci yarısından gol sesi çıkmadı. Puanlar paylaşıldı.
Beşiktaş, haftayı 22 puanla beşinci basamakta Hatayspor ise 8 puanla 18. sırada noktaladı.
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Siyah-beyazılar, gelecek hafta evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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