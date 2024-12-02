103 Yaşındaki Atatürk Sevdalısı Teyze, Sözleriyle İzleyenlerin Kalplerini Isıttı

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e duyulan sevgi, 7’den 70’e nesiller boyunca sürmeye devam ediyor. Bu sevgiye en içten örneklerden biri de Adana Yumurtalık Narlıören Köyü’nde yaşayan 103 yaşındaki bir teyzenin görüntüleri oldu. Onun bu duygusal sözleri ve minnet dolu ifadeleri, sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı. Atatürk’e duyulan bu sevginin nesiller boyu nasıl baki kaldığını gösteren bu anlamlı anlar, izleyenlere hem umut hem de gurur verdi.