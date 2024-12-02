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103 Yaşındaki Atatürk Sevdalısı Teyze, Sözleriyle İzleyenlerin Kalplerini Isıttı

103 Yaşındaki Atatürk Sevdalısı Teyze, Sözleriyle İzleyenlerin Kalplerini Isıttı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
02.12.2024 - 23:11

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Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e duyulan sevgi, 7’den 70’e nesiller boyunca sürmeye devam ediyor. Bu sevgiye en içten örneklerden biri de Adana Yumurtalık Narlıören Köyü’nde yaşayan 103 yaşındaki bir teyzenin görüntüleri oldu. Onun bu duygusal sözleri ve minnet dolu ifadeleri, sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı. Atatürk’e duyulan bu sevginin nesiller boyu nasıl baki kaldığını gösteren bu anlamlı anlar, izleyenlere hem umut hem de gurur verdi.

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Atatürk’ün bir fotoğrafına bakarak duyduğu sevgiyi dile getiren teyze, “Atatürk olmasa biz olur muyduk? Şimdiye gavurun ellerinde olurduk.” sözleriyle izleyenlerin kalbini ısıttı.

Atatürk’ün bir fotoğrafına bakarak duyduğu sevgiyi dile getiren teyze, “Atatürk olmasa biz olur muyduk? Şimdiye gavurun ellerinde olurduk.” sözleriyle izleyenlerin kalbini ısıttı.

Teyzenin göz dolduran görüntüleri, izleyenlere cumhuriyetin değerini bir kez daha hatırlatarak duygusal anlar yaşattı.

Teyzenin göz dolduran görüntüleri, izleyenlere cumhuriyetin değerini bir kez daha hatırlatarak duygusal anlar yaşattı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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