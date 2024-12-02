Acun Ilıcalı Gaziantep FK Galibiyetinin Ardından Galatasaray'ı Hedef Aldı!
Acun Ilıcalı Gaziantep FK Galibiyetinin Ardından Galatasaray'ı Hedef Aldı!
Fenerbahçe'de Asbaşkan Acun Ilıcalı, Gaziantep FK maçının ardından ezeli rakipleri Galatasaray'a dair açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, sarı-kırmızılı kulübün Eyüpspor karşılaşmasına değinirken yabancı hakem konusunda da Dursun Özbek ve yönetiminin sessiz kaldığına dikkat çekti.
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Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-1 yenen Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.
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Sarı-lacivertlilerde Asbaşkan Acun Ilıcalı, galibiyetin ardından ezeli rakibi Galatasaray'a yönelik çarpıcı ifadeler kullandı.
Ilıcalı, Eyüpspor maçında Davinson Sanchez’in kırmızı kart görmesi gerektiğini ve deplasman ekibinin net bir penaltısının verilmediğini savundu.
Galatasaray’ın, Beşiktaş maçında da hakemlerden faydalandığını ima ederek, rakiplerinin gördüğü kartlara karşın Galatasaray’a ceza çıkmamasını eleştirdi. Özellikle iki sezondur Galatasaray’ın kendi sahasında kırmızı kart görmediğini belirtti.
“Türkiye, Galatasaray’ın mahkumu gibi davranıyor” ifadesiyle sarı-kırmızılı kulübün hakemler nezdinde ayrıcalıklı olduğunu vurguladı.
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Yabancı hakem önerisi konusunu da gündemine alan Ilıcalı, Galatasaray’ın bu konuda sessiz kaldığını, net bir tavır göstermediğini dile getirdi.
Ilıcalı'nın açıklamasının tamamı 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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