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Acun Ilıcalı Gaziantep FK Galibiyetinin Ardından Galatasaray'ı Hedef Aldı!

Acun Ilıcalı Gaziantep FK Galibiyetinin Ardından Galatasaray'ı Hedef Aldı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
02.12.2024 - 23:40

Fenerbahçe'de Asbaşkan Acun Ilıcalı, Gaziantep FK maçının ardından ezeli rakipleri Galatasaray'a dair açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, sarı-kırmızılı kulübün Eyüpspor karşılaşmasına değinirken yabancı hakem konusunda da Dursun Özbek ve yönetiminin sessiz kaldığına dikkat çekti.

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Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-1 yenen Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-1 yenen Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Sarı-lacivertlilerde Asbaşkan Acun Ilıcalı, galibiyetin ardından ezeli rakibi Galatasaray'a yönelik çarpıcı ifadeler kullandı.

Sarı-lacivertlilerde Asbaşkan Acun Ilıcalı, galibiyetin ardından ezeli rakibi Galatasaray'a yönelik çarpıcı ifadeler kullandı.

Ilıcalı, Eyüpspor maçında Davinson Sanchez’in kırmızı kart görmesi gerektiğini ve deplasman ekibinin net bir penaltısının verilmediğini savundu.

Ilıcalı, Eyüpspor maçında Davinson Sanchez’in kırmızı kart görmesi gerektiğini ve deplasman ekibinin net bir penaltısının verilmediğini savundu.

Galatasaray’ın, Beşiktaş maçında da hakemlerden faydalandığını ima ederek, rakiplerinin gördüğü kartlara karşın Galatasaray’a ceza çıkmamasını eleştirdi. Özellikle iki sezondur Galatasaray’ın kendi sahasında kırmızı kart görmediğini belirtti.

Galatasaray’ın, Beşiktaş maçında da hakemlerden faydalandığını ima ederek, rakiplerinin gördüğü kartlara karşın Galatasaray’a ceza çıkmamasını eleştirdi. Özellikle iki sezondur Galatasaray’ın kendi sahasında kırmızı kart görmediğini belirtti.

“Türkiye, Galatasaray’ın mahkumu gibi davranıyor” ifadesiyle sarı-kırmızılı kulübün hakemler nezdinde ayrıcalıklı olduğunu vurguladı.

“Türkiye, Galatasaray’ın mahkumu gibi davranıyor” ifadesiyle sarı-kırmızılı kulübün hakemler nezdinde ayrıcalıklı olduğunu vurguladı.
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Yabancı hakem önerisi konusunu da gündemine alan Ilıcalı, Galatasaray’ın bu konuda sessiz kaldığını, net bir tavır göstermediğini dile getirdi.

Yabancı hakem önerisi konusunu da gündemine alan Ilıcalı, Galatasaray’ın bu konuda sessiz kaldığını, net bir tavır göstermediğini dile getirdi.

Ilıcalı'nın açıklamasının tamamı 👇

Ilıcalı'nın açıklamasının tamamı 👇

'Rakibimizin büyük tepkileri ve isyanları var. Bu konuyu anlamakta zorluk çekiyoruz. Şaşkınız. Galatasaraylı bir yönetici hakem hataları bize karşı yapılıyor dedi. Biz de hodri meydan dedik. Yabancı hakemi getirdik, rakibimiz kayboldu. Kendi hakemlerini getireceklerdi. Bir anda yok oldular. Niye yok olduklarını merak ediyorsanız düne bakabilirsiniz. Maalesef Galatasaraylı yöneticiler Türkiye'de başka kulüp yok zannediyorlar. Maçın sadece demeçlerine baksanız aklın almayacağı hatalarla yönetilen bir maç zannedersiniz. Galatasaray aleyhine hata var mı, var. Galatasaray'ın 10 kişi kalması lazım. Rakibin penaltısı verilmemiş. Siz başka takım yok mu zannediyorsunuz? Eyüpspor'un hakkı yenmedi mi? Sivas'a eksik gitmesi gerekmiyordu? İnanmakta zorluk çekiyorum. İtiraz ediyorsunuz maçların oynanma günleriyle ilgili. Siz ortalığı birbirine katıyorsunuz. Hakemin gözü önünde bulunan pozisyonu görmedi. Buradan sesleniyoruz. Bu düzeni yıkacağız, algıları yıkacağız, adaletsizliği yıkacağız. Kenetleneceğiz ve devam edeceğiz. Biz şampiyon olmak için bu yola baş koyduk. Allah izin verirse bu sene neler olacağını göreceğiz.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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