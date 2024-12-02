Acun Ilıcalı Gaziantep FK Galibiyetinin Ardından Galatasaray'ı Hedef Aldı!

'Rakibimizin büyük tepkileri ve isyanları var. Bu konuyu anlamakta zorluk çekiyoruz. Şaşkınız. Galatasaraylı bir yönetici hakem hataları bize karşı yapılıyor dedi. Biz de hodri meydan dedik. Yabancı hakemi getirdik, rakibimiz kayboldu. Kendi hakemlerini getireceklerdi. Bir anda yok oldular. Niye yok olduklarını merak ediyorsanız düne bakabilirsiniz. Maalesef Galatasaraylı yöneticiler Türkiye'de başka kulüp yok zannediyorlar. Maçın sadece demeçlerine baksanız aklın almayacağı hatalarla yönetilen bir maç zannedersiniz. Galatasaray aleyhine hata var mı, var. Galatasaray'ın 10 kişi kalması lazım. Rakibin penaltısı verilmemiş. Siz başka takım yok mu zannediyorsunuz? Eyüpspor'un hakkı yenmedi mi? Sivas'a eksik gitmesi gerekmiyordu? İnanmakta zorluk çekiyorum. İtiraz ediyorsunuz maçların oynanma günleriyle ilgili. Siz ortalığı birbirine katıyorsunuz. Hakemin gözü önünde bulunan pozisyonu görmedi. Buradan sesleniyoruz. Bu düzeni yıkacağız, algıları yıkacağız, adaletsizliği yıkacağız. Kenetleneceğiz ve devam edeceğiz. Biz şampiyon olmak için bu yola baş koyduk. Allah izin verirse bu sene neler olacağını göreceğiz.'