Beşiktaş Maçı Öncesinde Gaziantep FK'yı 3 Golle Geçen Fenerbahçe'ye Gelen Tepkiler
Beşiktaş Maçı Öncesinde Gaziantep FK'yı 3 Golle Geçen Fenerbahçe'ye Gelen Tepkiler
Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın Eyüpspor'la 2-2 berabere kaldığı Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yı evinde 3-1'le geçti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla puanını 32'ye yükseltti ve zirveyle arasındaki puan farkını üçe indirdi. Mourinho ve öğrencileri üst üste dördüncü kez sahadan zaferle ayrılmayı başarırken Beşiktaş karşılaşması öncesi de yükselen formunu korudu. Fenerbahçeli taraftarlar, Dzko ve Oğuz Aydın'a övgüler yağdırdı, Fred'i eleştirdi.
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1. Bakalım Fenerbahçeliler maça dair nasıl paylaşımlarda bulunmuş?
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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