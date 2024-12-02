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Beşiktaş Maçı Öncesinde Gaziantep FK'yı 3 Golle Geçen Fenerbahçe'ye Gelen Tepkiler

Beşiktaş Maçı Öncesinde Gaziantep FK'yı 3 Golle Geçen Fenerbahçe'ye Gelen Tepkiler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
02.12.2024 - 22:31

Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın Eyüpspor'la 2-2 berabere kaldığı Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yı evinde 3-1'le geçti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla puanını 32'ye yükseltti ve zirveyle arasındaki puan farkını üçe indirdi. Mourinho ve öğrencileri üst üste dördüncü kez sahadan zaferle ayrılmayı başarırken Beşiktaş karşılaşması öncesi de yükselen formunu korudu. Fenerbahçeli taraftarlar, Dzko ve Oğuz Aydın'a övgüler yağdırdı, Fred'i eleştirdi.

Maçın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz 👇

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1. Bakalım Fenerbahçeliler maça dair nasıl paylaşımlarda bulunmuş?

1. Bakalım Fenerbahçeliler maça dair nasıl paylaşımlarda bulunmuş?
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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