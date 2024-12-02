Beşiktaş Maçı Öncesinde Gaziantep FK'yı 3 Golle Geçen Fenerbahçe'ye Gelen Tepkiler

Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın Eyüpspor'la 2-2 berabere kaldığı Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yı evinde 3-1'le geçti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla puanını 32'ye yükseltti ve zirveyle arasındaki puan farkını üçe indirdi. Mourinho ve öğrencileri üst üste dördüncü kez sahadan zaferle ayrılmayı başarırken Beşiktaş karşılaşması öncesi de yükselen formunu korudu. Fenerbahçeli taraftarlar, Dzko ve Oğuz Aydın'a övgüler yağdırdı, Fred'i eleştirdi.