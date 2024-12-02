onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 3-1 Mağlup Ederek Galatasaray'ın Puan Kaybettiği Haftada Hata Yapmadı

Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 3-1 Mağlup Ederek Galatasaray'ın Puan Kaybettiği Haftada Hata Yapmadı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
02.12.2024 - 22:03

Süper Lig'de çıktığı son 6 maçı kaybetmeyen Fenerbahçe, yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, deplasmanda aldığı 6-2'lik Kayserispor galibiyetinin ardından evinde Gaziantep FK'yı da mağlup etmeyi başardı. Kanarya, geçtiğimiz hafta içinde de Avrupa Ligi'nde Slavia Prag'ı 2-1'lik skorla geçmişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, mücadelenin 3. dakikasında Oğuz Aydın ile skorda üstünlüğü ele aldı.

Sarı-lacivertliler, mücadelenin 3. dakikasında Oğuz Aydın ile skorda üstünlüğü ele aldı.

Aydın'ın kaydettiği gol, Fenerbahçe'nin bu sezon en erken attığı gol olarak kayıtlara geçti.

Aydın'ın kaydettiği gol, Fenerbahçe'nin bu sezon en erken attığı gol olarak kayıtlara geçti.

Deplasman ekibi, ilk yarının bitimine dakikalar kala, 41'de durumu Okereke ile 1-1 yaptı. İlk yarı, bu skorla noktalandı.

Deplasman ekibi, ilk yarının bitimine dakikalar kala, 41'de durumu Okereke ile 1-1 yaptı. İlk yarı, bu skorla noktalandı.

İkinci 45 dakikaya İrfan - Maxim, İsmail - Amrabat değişikliğiyle başlayan sarı-lacivertliler, 79'da Becao ile skoru 2-1'e getirdi.

İkinci 45 dakikaya İrfan - Maxim, İsmail - Amrabat değişikliğiyle başlayan sarı-lacivertliler, 79'da Becao ile skoru 2-1'e getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Karşılaşmanın sonucunu ilan eden gol, Dzeko'dan geldi. Tecrübeli golcü, 90'da fileleri havalandırdı.

Karşılaşmanın sonucunu ilan eden gol, Dzeko'dan geldi. Tecrübeli golcü, 90'da fileleri havalandırdı.

Bu zaferle puanını 32'ye yükselten ve lider Galatasaray'la puan farkını 3'e indiren Mourinho ve öğrencileri, haftaya Beşiktaş'a konuk olacak.

Bu zaferle puanını 32'ye yükselten ve lider Galatasaray'la puan farkını 3'e indiren Mourinho ve öğrencileri, haftaya Beşiktaş'a konuk olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
6
3
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın