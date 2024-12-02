Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 3-1 Mağlup Ederek Galatasaray'ın Puan Kaybettiği Haftada Hata Yapmadı
Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 3-1 Mağlup Ederek Galatasaray'ın Puan Kaybettiği Haftada Hata Yapmadı
Süper Lig'de çıktığı son 6 maçı kaybetmeyen Fenerbahçe, yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, deplasmanda aldığı 6-2'lik Kayserispor galibiyetinin ardından evinde Gaziantep FK'yı da mağlup etmeyi başardı. Kanarya, geçtiğimiz hafta içinde de Avrupa Ligi'nde Slavia Prag'ı 2-1'lik skorla geçmişti.
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Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.
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Sarı-lacivertliler, mücadelenin 3. dakikasında Oğuz Aydın ile skorda üstünlüğü ele aldı.
Aydın'ın kaydettiği gol, Fenerbahçe'nin bu sezon en erken attığı gol olarak kayıtlara geçti.
Deplasman ekibi, ilk yarının bitimine dakikalar kala, 41'de durumu Okereke ile 1-1 yaptı. İlk yarı, bu skorla noktalandı.
İkinci 45 dakikaya İrfan - Maxim, İsmail - Amrabat değişikliğiyle başlayan sarı-lacivertliler, 79'da Becao ile skoru 2-1'e getirdi.
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Karşılaşmanın sonucunu ilan eden gol, Dzeko'dan geldi. Tecrübeli golcü, 90'da fileleri havalandırdı.
Bu zaferle puanını 32'ye yükselten ve lider Galatasaray'la puan farkını 3'e indiren Mourinho ve öğrencileri, haftaya Beşiktaş'a konuk olacak.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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