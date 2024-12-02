Survivor'a Daha Önce 5 Kez Katılan Merve Aydın, Seda ve Hikmet'in Kendisi Hakkında Konuşmasına Sert Çıktı!
Survivor'a Daha Önce 5 Kez Katılan Merve Aydın, Seda ve Hikmet'in Kendisi Hakkında Konuşmasına Sert Çıktı!
Survivor 2025 için hazırlıklar büyük bir hızla sürüyor. Henüz isimler netleşmese bile eski yarışmacıların yaptığı paylaşımlar yarışmaya katılacaklarına dair iddiaları güçlendirdi. Eski sezon yarışmacıları Hikmet ve Seda'nın açtıkları canlı yayında da kimlerin Survivor 2025'e katılabileceğine dair konuştular. Yayın sırasında elbette daha önce 5 kez Survivor'a katılan Merve Aydın da soruldu. İkilinin verdiği yanıt Merve Aydın'ı epey sinirlendirdi!
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Yayınlandığı ilk sezondan bu yana büyük bir ilgiyle izlenen Survivor, yeni sezon hazırlıklarına başladı!
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Ocak ayında başlaması beklenen Survivor 2025 için pek çok yarışmacının da adı geçmeye başladı.
Eski Survivor yarışmacıları Seda ve Hikmet de yarışmaya hangi isimlerin katılabileceğine dair kendi aralarında konuştular.
Bir takipçinin "Aranız nasıl?" diye sormasının ardından "İyiydi, sonlarda kötü oldu. Nedenini bilmiyorum" minvalinde açıklama yapan Seda'ya, Hikmet de "Merve Aydın ne zaman arasını bozacağını iyi bilir" diyerek katıldı.
Kendisiyle dalga geçilmesinin ardından Merve Aydın da Instagram hesabından cevap verdi.
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Merve, "Survivor'a ilk ben gitmişim zaten. Sizler sonrasında kapısında yattınız. 10 kere çağırsınlar giderim, 20 kere çağırsınlar giderim, 30 kere çağırsınlar giderim. Size ne, size ne oluyor?" dedi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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