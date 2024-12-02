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Afra Saraçoğlu Sarhoşken "Seyran'dan Bana Ne?" Diyen Gülçin Santırcıoğlu'nun Yorumunu Değerlendirdi

Afra Saraçoğlu Sarhoşken "Seyran'dan Bana Ne?" Diyen Gülçin Santırcıoğlu'nun Yorumunu Değerlendirdi

yalı çapkını
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.12.2024 - 23:30

3. sezonuyla Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam eden Yalı Çapkını, zaman zaman final yapacağına dair iddialarla gündem oluyor. Ocak ayından sonra final yapacağı konuşulsa da yapımdan ya da kanaldan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. İzleyicisinin bir hayli bağlı olduğu dizinin sezon sonunda değil de ortasında final yapması pek de beklenmiyor açıkçası. Dizi yalnızca final iddialarıyla gündeme gelmiyor elbette... Geçtiğimiz haftalarda dizide İfakat karakterini canlandıran Gülçin Santırcıoğlu, sarhoşken verdiği röportajda 'Seyran'dan bana ne?' demiş ve gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü oyuncunun o röportajı, dizide Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu'na soruldu.

Kaynak: Magazin Burada Net

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Özellikle ilk sezonuyla muazzam bir başarı yakalayan Yalı Çapkını, ikinci ve üçüncü sezonda bir miktar reyting kaybetse de yine de gücünü korumaya devam etti.

Özellikle ilk sezonuyla muazzam bir başarı yakalayan Yalı Çapkını, ikinci ve üçüncü sezonda bir miktar reyting kaybetse de yine de gücünü korumaya devam etti.

Her Seyran ve Ferit ayrı yazıldığında düşen reytingler, ikilinin yeniden bir araya gelişiyle yine yükseldi.

Her Seyran ve Ferit ayrı yazıldığında düşen reytingler, ikilinin yeniden bir araya gelişiyle yine yükseldi.

Son sezonda da zaman atlamasının ardından ikili yine ayrılmış, bu da final iddialarını beraberinde getirmişti.

Son sezonda da zaman atlamasının ardından ikili yine ayrılmış, bu da final iddialarını beraberinde getirmişti.

Tam da bu konular konuşulurken, geçtiğimiz haftalarda dizinin İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'na Seyran karakteri sorulmuştu.

Tam da bu konular konuşulurken, geçtiğimiz haftalarda dizinin İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'na Seyran karakteri sorulmuştu.

Sarhoşken verdiği röportajda "Seyran'dan bana ne?" diyen Santırcıoğlu'nun o konuşması uzun süre gündemdeki yerini korumuştu.

Sarhoşken verdiği röportajda "Seyran'dan bana ne?" diyen Santırcıoğlu'nun o konuşması uzun süre gündemdeki yerini korumuştu.
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GQ Men Of The Year 2024 gecesine katılan Afra Saraçoğlu'na da Santırcıoğlu'nun o cevabı soruldu. Ünlü oyuncu da Santırcıoğlu'nun tepkisinde çok haklı olduğunu dile getirdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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