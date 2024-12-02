Afra Saraçoğlu Sarhoşken "Seyran'dan Bana Ne?" Diyen Gülçin Santırcıoğlu'nun Yorumunu Değerlendirdi

3. sezonuyla Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam eden Yalı Çapkını, zaman zaman final yapacağına dair iddialarla gündem oluyor. Ocak ayından sonra final yapacağı konuşulsa da yapımdan ya da kanaldan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. İzleyicisinin bir hayli bağlı olduğu dizinin sezon sonunda değil de ortasında final yapması pek de beklenmiyor açıkçası. Dizi yalnızca final iddialarıyla gündeme gelmiyor elbette... Geçtiğimiz haftalarda dizide İfakat karakterini canlandıran Gülçin Santırcıoğlu, sarhoşken verdiği röportajda 'Seyran'dan bana ne?' demiş ve gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü oyuncunun o röportajı, dizide Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu'na soruldu.

Kaynak: Magazin Burada Net