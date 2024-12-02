Afra Saraçoğlu Sarhoşken "Seyran'dan Bana Ne?" Diyen Gülçin Santırcıoğlu'nun Yorumunu Değerlendirdi
3. sezonuyla Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam eden Yalı Çapkını, zaman zaman final yapacağına dair iddialarla gündem oluyor. Ocak ayından sonra final yapacağı konuşulsa da yapımdan ya da kanaldan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. İzleyicisinin bir hayli bağlı olduğu dizinin sezon sonunda değil de ortasında final yapması pek de beklenmiyor açıkçası. Dizi yalnızca final iddialarıyla gündeme gelmiyor elbette... Geçtiğimiz haftalarda dizide İfakat karakterini canlandıran Gülçin Santırcıoğlu, sarhoşken verdiği röportajda 'Seyran'dan bana ne?' demiş ve gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü oyuncunun o röportajı, dizide Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu'na soruldu.
Kaynak: Magazin Burada Net
Özellikle ilk sezonuyla muazzam bir başarı yakalayan Yalı Çapkını, ikinci ve üçüncü sezonda bir miktar reyting kaybetse de yine de gücünü korumaya devam etti.
Her Seyran ve Ferit ayrı yazıldığında düşen reytingler, ikilinin yeniden bir araya gelişiyle yine yükseldi.
Son sezonda da zaman atlamasının ardından ikili yine ayrılmış, bu da final iddialarını beraberinde getirmişti.
Tam da bu konular konuşulurken, geçtiğimiz haftalarda dizinin İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'na Seyran karakteri sorulmuştu.
Sarhoşken verdiği röportajda "Seyran'dan bana ne?" diyen Santırcıoğlu'nun o konuşması uzun süre gündemdeki yerini korumuştu.
GQ Men Of The Year 2024 gecesine katılan Afra Saraçoğlu'na da Santırcıoğlu'nun o cevabı soruldu. Ünlü oyuncu da Santırcıoğlu'nun tepkisinde çok haklı olduğunu dile getirdi.
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