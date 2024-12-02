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''İsrail İle Ticaret'' Nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Protesto Eden Dokuz Kişi Tutuklandı

''İsrail İle Ticaret'' Nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Protesto Eden Dokuz Kişi Tutuklandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.12.2024 - 16:42 Son Güncelleme: 02.12.2024 - 16:43

29 Kasım Cuma günü TRT World Forumu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, protesto edilmişti. İsrail ile ticaret yapılmasını protesto eden 9 kişi tutuklandı.

Protestocular “Gemiler Gazze’ye bomba taşıyor” sloganları atmıştı. Erdoğan ise kendisini protesto edenlere “Yavrum siyonistlerin burada dili ağzı olma” demişti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Kasım Cuma günü katıldığı etkinlikte İsrail ile ticaret nedeniyle protesto edilmişti. Protesto eden 9 kişi tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Kasım Cuma günü katıldığı etkinlikte İsrail ile ticaret nedeniyle protesto edilmişti. Protesto eden 9 kişi tutuklandı.

Protesto edenler “Gemiler Gazze’ye bomba taşıyor” sloganını atmıştı. Erdoğan ise “Yavrum siyonistlerin burada dili ağzı olma. Burayı provoke etmeye ne kadar çalışırsanız çalışın netice alamazsınız. Dünyadaki siyonistler Tayyip Erdoğan’ın nerede durduğunu çok iyi biliyor ama siz hâlâ anlayamamışsınız” karşılığını vermişti.

Etkinlik salonunda dört kişi İsrail ticaretine tepki göstermiş, dışarıda bulunan beş kişi de sloganlar atarak destek vermişti. Protesto edenler yaka paça gözaltına alınmıştı.

Etkinlik salonunda dört kişi İsrail ticaretine tepki göstermiş, dışarıda bulunan beş kişi de sloganlar atarak destek vermişti. Protesto edenler yaka paça gözaltına alınmıştı.

Tutuklama talebinde, 'Şüphelilerin üzerilerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumuna dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak 5271 sayılı CMK'nın 100. vd. maddeler uyarınca ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verilmesi kamu adına talep olunur.' ifadeleri yer aldı.

“Sloganlarda Cumhurbaşkanına hakaret bulunmuyor."

“Sloganlarda Cumhurbaşkanına hakaret bulunmuyor."

Protesto edenlerin avukatlarından biri olan Üsame Sarıyaşar, gözaltılara itiraz etti. Sarıyaşar, 'Sloganlarda ve pankarta cumhurbaşkanına yönelik ve hakaret içeren herhangi bir şey bulunmuyor. Müvekkillerimiz, sözü edilen grupların planlamasıyla değil birbirlerinden habersiz olarak 'İsrail'le ticaretin kesilmesi' talebiyle programa katıldıklarını ifadelerinde belirtti' dedi.

O anlar kameralar tarafından böyle kaydedilmişti👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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