''İsrail İle Ticaret'' Nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Protesto Eden Dokuz Kişi Tutuklandı
''İsrail İle Ticaret'' Nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Protesto Eden Dokuz Kişi Tutuklandı
29 Kasım Cuma günü TRT World Forumu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, protesto edilmişti. İsrail ile ticaret yapılmasını protesto eden 9 kişi tutuklandı.
Protestocular “Gemiler Gazze’ye bomba taşıyor” sloganları atmıştı. Erdoğan ise kendisini protesto edenlere “Yavrum siyonistlerin burada dili ağzı olma” demişti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Kasım Cuma günü katıldığı etkinlikte İsrail ile ticaret nedeniyle protesto edilmişti. Protesto eden 9 kişi tutuklandı.
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Etkinlik salonunda dört kişi İsrail ticaretine tepki göstermiş, dışarıda bulunan beş kişi de sloganlar atarak destek vermişti. Protesto edenler yaka paça gözaltına alınmıştı.
“Sloganlarda Cumhurbaşkanına hakaret bulunmuyor."
O anlar kameralar tarafından böyle kaydedilmişti👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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