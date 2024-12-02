''İsrail İle Ticaret'' Nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Protesto Eden Dokuz Kişi Tutuklandı

Protesto edenlerin avukatlarından biri olan Üsame Sarıyaşar, gözaltılara itiraz etti. Sarıyaşar, 'Sloganlarda ve pankarta cumhurbaşkanına yönelik ve hakaret içeren herhangi bir şey bulunmuyor. Müvekkillerimiz, sözü edilen grupların planlamasıyla değil birbirlerinden habersiz olarak 'İsrail'le ticaretin kesilmesi' talebiyle programa katıldıklarını ifadelerinde belirtti' dedi.