Cumhurbaşkanı Erdoğan Yine Uyardı: “İsrail’in Hedefi Türkiye”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana’da düzenlenen TEKNOFEST etkinliğinde yaptığı konuşmada, İsrail’in hedefinin Türkiye olduğu iddiasını yeniledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İsrail’in vaadedilmiş topraklarını biliyoruz. Paylaştıkları her harita ile niyetlerini ortaya koyuyorlar” dedi.