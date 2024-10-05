Cumhurbaşkanı Erdoğan Yine Uyardı: “İsrail’in Hedefi Türkiye”
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yine Uyardı: “İsrail’in Hedefi Türkiye”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana’da düzenlenen TEKNOFEST etkinliğinde yaptığı konuşmada, İsrail’in hedefinin Türkiye olduğu iddiasını yeniledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İsrail’in vaadedilmiş topraklarını biliyoruz. Paylaştıkları her harita ile niyetlerini ortaya koyuyorlar” dedi.
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Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda yapılan TEKNOFEST’e katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Orta Doğu’da bölgesel bir savaş çıkarmaya çalıştığını söyledi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde TBMM’de yaptığı konuşmada dile getirdiği “İsrail’in hedefi Türkiye” iddiasını da sürdürdü.
"Bölgede ateşkese, huzura her yaklaşıldığına İsrail bu süreci dinamitleyecek bir hareket yapıyor. Uluslararası hukuk rafa kaldırıp utanmadan sıkılmadan BM sekreterini hedef gösterdiler. Gazze'ye yağan bombaların nereden geldiği, nerede üretildiği, kimler tarafından tedarik edildiği belli. Kimse kusura bakmasın. Bombaları atanlar kadar temin edenler de akan kana ortaktır.
“Bölgemizde sadece Gazze, Batı Şeria ve Lübnan ile sınırlı kalmayacak bir plan kuruldu. Tarih bilen, siyaset ve diplomasi bilen herkes meselenin Kudüs ile bağlantısını zaten kolayca idrak edecektir. Vadedilmiş toprakların ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. 33 kilometre ötede adeta Türkiye'ye meydan okunuyor. İsrail paylaştığı her harita ile niyetini ortaya koyuyor.”
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