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TÜİK, Kasım Ayı Enflasyonunu Açıkladı: Enflasyon Aylık Yüzde 2,24 Yıllık Enflasyon Yüzde 47.09 Oldu

TÜİK, Kasım Ayı Enflasyonunu Açıkladı: Enflasyon Aylık Yüzde 2,24 Yıllık Enflasyon Yüzde 47.09 Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.12.2024 - 10:01

TÜİK her zaman olduğu gibi bu ay da ayın 3'ünde enflasyon oranını açıkladı. Kira zammı gibi tüm konuları ilgilendiren enflasyon oranında büyük bir değişim söz konusu olmadı. TÜİK ve ENAG oranları farklı olsa da tüketiciler ve devlet kurumları TÜİK'i baz alıyor. TÜİK'in bu ay açıkladığı oran da yıllık enflasyon oranını etkileyecek şekilde oldu. Enflasyon ekim ayında 2,88 artmış yıllık ise 48,58'e gerilemişti.

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TÜİK Kasım ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Saat 10.00 itibariyle tüm kalemleri etkileyecek olan enflasyon oranı kamuoyu ile paylaşıldı.

TÜİK Kasım ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Saat 10.00 itibariyle tüm kalemleri etkileyecek olan enflasyon oranı kamuoyu ile paylaşıldı.

Kasım ayında enflasyon aylık 2.24 olurken yıllık enflasyon 47.09 oldu.

Kasım ayında enflasyon aylık 2.24 olurken yıllık enflasyon 47.09 oldu.

Ekonomistlerle yapılan görüşmelerde ekonomistlerin beklentisi aylık bazda 1.98 olurken yıllık enflasyonun yüzde 46,71'e ineceği yönündeydi. Açıklanan rakam beklentinin üzerinde oldu.

Ekonomistlerle yapılan görüşmelerde ekonomistlerin beklentisi aylık bazda 1.98 olurken yıllık enflasyonun yüzde 46,71'e ineceği yönündeydi. Açıklanan rakam beklentinin üzerinde oldu.
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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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