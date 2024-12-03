TÜİK, Kasım Ayı Enflasyonunu Açıkladı: Enflasyon Aylık Yüzde 2,24 Yıllık Enflasyon Yüzde 47.09 Oldu

TÜİK her zaman olduğu gibi bu ay da ayın 3'ünde enflasyon oranını açıkladı. Kira zammı gibi tüm konuları ilgilendiren enflasyon oranında büyük bir değişim söz konusu olmadı. TÜİK ve ENAG oranları farklı olsa da tüketiciler ve devlet kurumları TÜİK'i baz alıyor. TÜİK'in bu ay açıkladığı oran da yıllık enflasyon oranını etkileyecek şekilde oldu. Enflasyon ekim ayında 2,88 artmış yıllık ise 48,58'e gerilemişti.