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MetroPOLL Araştırma’dan Asgari Ücret Anketi: Vatandaşın İstediği Rakam Belli Oldu

MetroPOLL Araştırma’dan Asgari Ücret Anketi: Vatandaşın İstediği Rakam Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.12.2024 - 20:39

Asgari ücretin 2025’te ne kadar olacağı aralık ayının sonunda belli olacak. MetroPOLL Araştırma, asgari ücretle ilgili bir anket gerçekleştirdi.

28 ilde 1189 kişi ile yapılan araştırmada vatandaşlara “Ocak 2024’ten bu yana 17.000 TL olan asgari ücret önümüzdeki yıl sizce en az ne kadar olmalı?” diye soruldu. 

Hadi gelin hep birlikte vatandaşın istediği asgari ücrete bakalım.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayının sonuna kadar 2025 zammına dair kararını verecek. 1 Ocak 2025 itibarıyla ise vatandaşlar yeni yıla yeni asgari ücretle başlayacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayının sonuna kadar 2025 zammına dair kararını verecek. 1 Ocak 2025 itibarıyla ise vatandaşlar yeni yıla yeni asgari ücretle başlayacak.

2025 asgari ücret zammı merakla beklenirken MetroPOLL Araştırma vatandaşın nabzını tuttu.

2025 asgari ücret zammı merakla beklenirken MetroPOLL Araştırma vatandaşın nabzını tuttu.

MetroPOLL Araştırma 17-20 Kasım 2024 tarihleri arasında 28 ilden 1189 kişiye “Ocak 2024’ten bu yana 17.000 TL olan asgari ücret önümüzdeki yıl sizce ne kadar olmalı?” sorusunu yöneltti.

MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu Özer Sencar, X hesabından anket sonuçlarını paylaştı.

MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu Özer Sencar, X hesabından anket sonuçlarını paylaştı.
twitter.com

Ankette 21 bin-25 bin-30 bin-35 bin TL seçenekleri yer aldı. Vatandaşların yüzde 33.5’i asgari ücretin en az 35 bin lira olması gerektiğini düşünüyor.

Katılımcılardan en çok "Asgari ücret en az 35 bin lira olmalı" yanıtı gelirken ikinci sırada 30 bin TL yanıtı yer aldı.

Katılımcılardan en çok "Asgari ücret en az 35 bin lira olmalı" yanıtı gelirken ikinci sırada 30 bin TL yanıtı yer aldı.

  • 21 bin TL: %5,4

  • 25 bin TL: %22,9

  • 30 bin TL: %32,5

  • 35 bin TL: %33,5

  • Fikrim yok/Cevap yok: %5,7

Ankette 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy verilen partiye göre dağılım da yer aldı:

Ankette 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy verilen partiye göre dağılım da yer aldı:

  • AK Parti’ye oy veren seçmenin yüzde 38,8’i asgari ücretin en az 25 bin TL olması gerektiğini düşünüyor. 

  • CHP’li seçmenin yüzde 44,9’u; DEM Partili seçmenin yüzde 56,6’sı “35 bin lira” yanıtını verdi.

  • MHP’li seçmenin yüzde 38,4’ü; İYİ Partili seçmenin ise yüzde 52,7’si 30 bin lira olması konusunda hemfikir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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