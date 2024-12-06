MetroPOLL Araştırma’dan Asgari Ücret Anketi: Vatandaşın İstediği Rakam Belli Oldu
MetroPOLL Araştırma’dan Asgari Ücret Anketi: Vatandaşın İstediği Rakam Belli Oldu
Asgari ücretin 2025’te ne kadar olacağı aralık ayının sonunda belli olacak. MetroPOLL Araştırma, asgari ücretle ilgili bir anket gerçekleştirdi.
28 ilde 1189 kişi ile yapılan araştırmada vatandaşlara “Ocak 2024’ten bu yana 17.000 TL olan asgari ücret önümüzdeki yıl sizce en az ne kadar olmalı?” diye soruldu.
Hadi gelin hep birlikte vatandaşın istediği asgari ücrete bakalım.
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayının sonuna kadar 2025 zammına dair kararını verecek. 1 Ocak 2025 itibarıyla ise vatandaşlar yeni yıla yeni asgari ücretle başlayacak.
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2025 asgari ücret zammı merakla beklenirken MetroPOLL Araştırma vatandaşın nabzını tuttu.
MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu Özer Sencar, X hesabından anket sonuçlarını paylaştı.
Katılımcılardan en çok "Asgari ücret en az 35 bin lira olmalı" yanıtı gelirken ikinci sırada 30 bin TL yanıtı yer aldı.
Ankette 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy verilen partiye göre dağılım da yer aldı:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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