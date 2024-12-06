MetroPOLL Araştırma’dan Asgari Ücret Anketi: Vatandaşın İstediği Rakam Belli Oldu

Asgari ücretin 2025’te ne kadar olacağı aralık ayının sonunda belli olacak. MetroPOLL Araştırma, asgari ücretle ilgili bir anket gerçekleştirdi.

28 ilde 1189 kişi ile yapılan araştırmada vatandaşlara “Ocak 2024’ten bu yana 17.000 TL olan asgari ücret önümüzdeki yıl sizce en az ne kadar olmalı?” diye soruldu.

Hadi gelin hep birlikte vatandaşın istediği asgari ücrete bakalım.