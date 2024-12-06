Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 Yılında Yaptığı 1002 TL’lik Market Alışverişini Şimdi Yapsaydı Kaç Lira Öderdi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 Yılında Yaptığı 1002 TL’lik Market Alışverişini Şimdi Yapsaydı Kaç Lira Öderdi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılında Tarım Kredi Kooperatifi Marketi’nden 1002 TL tutan bir alışveriş yapmıştı. Erdoğan, fiyatların ucuz olduğunu söylemiş ancak o dönem bu açıklamalar tartışmaları beraberinde getirmişti. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, aynı markete gitti ve Erdoğan'ın aldıklarını yeniden sepetine doldurdu. X hesabından o anları paylaşan Emir, 'Erdoğan'ın 1002 TL'ye doldurduğu sepetinin sadece 272 TL tutan kısmına bir daha baktık. 3 yıl önce 272 TL tutan 13 kalemlik aynı alışveriş bugün 1632 TL' dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılında Tarım Kredi Kooperatifi Marketi’nden alışveriş yapmış ve sepeti 1002 TL tutmuştu. Peki, Erdoğan bu alışverişi şimdi yapsaydı kaç lira ödeyecekti?
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Bu sorunun yanıtı CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’den uygulamalı bir şekilde geldi. CHP’li Emir, Tarım Kredi Kooperatifi Market’e gitti ve Erdoğan’ın 2021 yılında aldıklarını yeniden sepetine doldurdu.
CHP'li Emir, o anları X hesabından paylaştı. Emir, Erdoğan'ın 2021'deki alışverişinin sadece 272 liralık tutarının şu an 1632 TL tuttuğunu ifade etti.
Videoda CHP'li Murat Emir şunları söyledi:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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