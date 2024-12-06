Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 Yılında Yaptığı 1002 TL’lik Market Alışverişini Şimdi Yapsaydı Kaç Lira Öderdi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılında Tarım Kredi Kooperatifi Marketi’nden 1002 TL tutan bir alışveriş yapmıştı. Erdoğan, fiyatların ucuz olduğunu söylemiş ancak o dönem bu açıklamalar tartışmaları beraberinde getirmişti. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, aynı markete gitti ve Erdoğan'ın aldıklarını yeniden sepetine doldurdu. X hesabından o anları paylaşan Emir, 'Erdoğan'ın 1002 TL'ye doldurduğu sepetinin sadece 272 TL tutan kısmına bir daha baktık. 3 yıl önce 272 TL tutan 13 kalemlik aynı alışveriş bugün 1632 TL' dedi.