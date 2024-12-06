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Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 Yılında Yaptığı 1002 TL’lik Market Alışverişini Şimdi Yapsaydı Kaç Lira Öderdi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 Yılında Yaptığı 1002 TL’lik Market Alışverişini Şimdi Yapsaydı Kaç Lira Öderdi?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.12.2024 - 17:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılında Tarım Kredi Kooperatifi Marketi’nden 1002 TL tutan bir alışveriş yapmıştı. Erdoğan, fiyatların ucuz olduğunu söylemiş ancak o dönem bu açıklamalar tartışmaları beraberinde getirmişti. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, aynı markete gitti ve Erdoğan'ın aldıklarını yeniden sepetine doldurdu. X hesabından o anları paylaşan Emir, 'Erdoğan'ın 1002 TL'ye doldurduğu sepetinin sadece 272 TL tutan kısmına bir daha baktık. 3 yıl önce 272 TL tutan 13 kalemlik aynı alışveriş bugün 1632 TL' dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılında Tarım Kredi Kooperatifi Marketi’nden alışveriş yapmış ve sepeti 1002 TL tutmuştu. Peki, Erdoğan bu alışverişi şimdi yapsaydı kaç lira ödeyecekti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılında Tarım Kredi Kooperatifi Marketi’nden alışveriş yapmış ve sepeti 1002 TL tutmuştu. Peki, Erdoğan bu alışverişi şimdi yapsaydı kaç lira ödeyecekti?

Bu sorunun yanıtı CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’den uygulamalı bir şekilde geldi. CHP’li Emir, Tarım Kredi Kooperatifi Market’e gitti ve Erdoğan’ın 2021 yılında aldıklarını yeniden sepetine doldurdu.

Bu sorunun yanıtı CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’den uygulamalı bir şekilde geldi. CHP’li Emir, Tarım Kredi Kooperatifi Market’e gitti ve Erdoğan’ın 2021 yılında aldıklarını yeniden sepetine doldurdu.

CHP'li Emir, o anları X hesabından paylaştı. Emir, Erdoğan'ın 2021'deki alışverişinin sadece 272 liralık tutarının şu an 1632 TL tuttuğunu ifade etti.

CHP'li Emir, o anları X hesabından paylaştı. Emir, Erdoğan'ın 2021'deki alışverişinin sadece 272 liralık tutarının şu an 1632 TL tuttuğunu ifade etti.
twitter.com

Emir paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'TÜİK madde sepeti açıklamayıp rakamları manipüle etmeye devam etsin, alın size Erdoğan'ın 3 yılda 5'e katlanan sepeti!

Erdoğan'ın 2021 yılında Tarım Kredi Kooperatifi Market'inde 1002 TL'ye doldurduğu sepetinin sadece 272 TL tutan kısmına bugün bir daha baktık.

3 yıl önce bir çorba dahi kaynatamayacağınız 272 TL tutan 13 kalemlik aynı alışveriş bugün 1632 TL!

3 yılda yüzde 499 artış, yani fiyatlar 5'e katlanmış!

Hala açlık yoksulluk yok, enflasyon yok deyip utanmadan bütçeyi önümüze koyacak, 10 Aralık'ta komik rakamlarla asgari ücret masasına oturacak mısınız!'

Videoda CHP'li Murat Emir şunları söyledi:

Ürünlerin 2021-2024 karşılaştırması ise şöyle👇🏻

Ürünlerin 2021-2024 karşılaştırması ise şöyle👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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