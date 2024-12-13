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Sadece 17 bin TL Maaş Alan Değil CEO da Asgari Ücret Zammını Bekliyor: CEO Maaşlarını 2025 Zammı Belirleyecek

Sadece 17 bin TL Maaş Alan Değil CEO da Asgari Ücret Zammını Bekliyor: CEO Maaşlarını 2025 Zammı Belirleyecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.12.2024 - 21:02

Milyonlarca çalışan asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını merakla bekliyor. 2024’te 17 bin 2 lira olan en düşük asgari ücret 2025 yılında artacak. Aralık ayının sonunda belli olacak yeni zamlı maaşları sadece işçiler değil CEOlar da merak ediyor.

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, “Asgari ücretin C-Level pozisyon maaşlarına kadar etkisi oluyor” dedi.

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2025 yılında mevcutta 17 bin 2 TL olan asgari ücret zamlanacak. Milyonlarca çalışan asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağına gözünü çevirmiş durumda. Aralık ayı sonunda zam oranı belli olacak ve A'dan Z'ye her kalem bu rakamdan etkilenecek.

2025 yılında mevcutta 17 bin 2 TL olan asgari ücret zamlanacak. Milyonlarca çalışan asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağına gözünü çevirmiş durumda. Aralık ayı sonunda zam oranı belli olacak ve A'dan Z'ye her kalem bu rakamdan etkilenecek.

Asgari ücret için çeşitli oranlar konuşuluyor ancak sadece işçiler değil neredeyse 7'den 77'ye herkes zamdan etkilenecek. Zammı bekleyenlerden birisi ise CEOlar.

Asgari ücret için çeşitli oranlar konuşuluyor ancak sadece işçiler değil neredeyse 7'den 77'ye herkes zamdan etkilenecek. Zammı bekleyenlerden birisi ise CEOlar.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç, "Asgari ücretin C-Level pozisyon maaşlarına kadar etkisi oluyor” dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç, "Asgari ücretin C-Level pozisyon maaşlarına kadar etkisi oluyor” dedi.

Avdagiç, “Bize göre asgari ücret sadece bir taban ücret belirleme meselesi değildir. İşsizlik maaşından SGK primlerine, kıdem tazminatından staj ücretlerine kadar bağlı olduğu pek çok kalem bulunuyor' ifadelerini kullandı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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