Sadece 17 bin TL Maaş Alan Değil CEO da Asgari Ücret Zammını Bekliyor: CEO Maaşlarını 2025 Zammı Belirleyecek

Milyonlarca çalışan asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını merakla bekliyor. 2024’te 17 bin 2 lira olan en düşük asgari ücret 2025 yılında artacak. Aralık ayının sonunda belli olacak yeni zamlı maaşları sadece işçiler değil CEOlar da merak ediyor.

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, “Asgari ücretin C-Level pozisyon maaşlarına kadar etkisi oluyor” dedi.

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