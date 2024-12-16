Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Kart Şifrelerinde Doğum Günü ve Özel Gün Şifreleri Yasaklanıyor
Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Kart Şifrelerinde Doğum Günü ve Özel Gün Şifreleri Yasaklanıyor
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından milyonlarca banka müşterisini direkt olarak etkileyen yeni bir düzenleme yapılacağı açıklandı.
Kart şifresi belirleyen milyonlarca kişi şifresini unutmamak için doğum gününü ya da 1453, 1881 gibi akılca kalıcı özel tarihler belirliyordu.
Yapılan düzenleme sonrasında bu tarz doğrum günü tarihi ve özel gün şifrelerinin kullanılmasının tamamen yasaklanacağı öğrenildi.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), kredi ve banka kartı dolandırıcılıklarının önüne geçmek için yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdiği belirtildi.
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Bu düzenleme göre, futbol takımlarının kuruluş tarihleri artık şifre olarak kullanılamayacağı ifade edildi.
Bu tarihlerin güvenlik zafiyeti oluşturabileceği gerekçesiyle yasak kapsamına alındığı aktarıldı.
Kredi kartı ve banka kartları üzerinden yapılan dolandırıcılık işlemlerinin önüne geçmek için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BBDK) tarafından futbol takımlarının kuruluş tarihlerinin şifre olarak belirlenmesine karşı önlem alındığı belirtildi.
Daha öncesinde de doğum tarihlerinin şifre yapılmasının önüne geçildiğini fakat düzenlemenin genişletilerek hem takımların kuruluş tarihlerinin hem de tekrar edilen plakaların da şifre olarak kullanımının önüne geçildiği belirtildi.
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İlk önlem olarak doğum tarihlerinin, 1453, 1881, 1915 gibi tarihlerin şifre olarak kullanılmayacağı aktarıldı.
Eğer bir banka kullanıcısı ısrarla ATM şifresini taraftarı olduğu takımın kuruluş tarihi yapmaya çalışırsa kartlarının bloke edileceği duyuruldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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