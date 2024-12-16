Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Kart Şifrelerinde Doğum Günü ve Özel Gün Şifreleri Yasaklanıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından milyonlarca banka müşterisini direkt olarak etkileyen yeni bir düzenleme yapılacağı açıklandı.

Kart şifresi belirleyen milyonlarca kişi şifresini unutmamak için doğum gününü ya da 1453, 1881 gibi akılca kalıcı özel tarihler belirliyordu.

Yapılan düzenleme sonrasında bu tarz doğrum günü tarihi ve özel gün şifrelerinin kullanılmasının tamamen yasaklanacağı öğrenildi.

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