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1 Ocak'tan İtibaren Geçerli Olacak: Tüm Kredi Kartlarının Limitleri Düşürülüyor!

1 Ocak'tan İtibaren Geçerli Olacak: Tüm Kredi Kartlarının Limitleri Düşürülüyor!

Kredi Kartı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.12.2024 - 20:35

Talep enflasyonunu baskılamak amacıyla yeni yılda kredi kartı sahiplerine yönelik birtakım kısıtlamalar geleceği biliniyordu. Yapılacak değişikliklerden biri, kredi kartı şifresi olarak takımların kuruluş yıllarının kullanılamayacağı olarak açıklanmıştı. Kısıtlamalardan biri de kapsamlı bir limit düzenlemesi olacak. Yeni dönemde uygulanacak mevzuata göre BDDK, bankalara gönderdiği talimatta, müşterilerin kredi kartı limitinin aylık gelirlerinin 2 ila 4 katı arasında olması gerektiğini belirtti. 

İşte, detaylar...

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz aylarda Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında yeni bir ekip oluşturulacağını duyurmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz aylarda Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında yeni bir ekip oluşturulacağını duyurmuştu.

Oluşturulacak bu yeni ekip için son aşamaya gelinirken, yeni uygulamayla birlikte bankaların, anlık olarak müşterilerinin güncel gelir bilgilerini SGK veri tabanından görüntüleyebileceği öğrenildi.

Oluşturulacak bu yeni ekip için son aşamaya gelinirken, yeni uygulamayla birlikte bankaların, anlık olarak müşterilerinin güncel gelir bilgilerini SGK veri tabanından görüntüleyebileceği öğrenildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte kredi kartı limitlerinin, aylık gelir ile orantılı hale getirilmesi planlanırken, bankaların geçmişe dönük limit düzenlemesine gidebileceği belirtiliyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte kredi kartı limitlerinin, aylık gelir ile orantılı hale getirilmesi planlanırken, bankaların geçmişe dönük limit düzenlemesine gidebileceği belirtiliyor.

BDDK bankalara gönderdiği talimatta, yeni dönemde uygulanacak mevzuata göre müşterilerin kredi kartı limitinin aylık gelirlerinin 2 ila 4 katı arasında olması gerektiğini belirtti.

BDDK bankalara gönderdiği talimatta, yeni dönemde uygulanacak mevzuata göre müşterilerin kredi kartı limitinin aylık gelirlerinin 2 ila 4 katı arasında olması gerektiğini belirtti.

Mevcut uygulamada birçok banka, müşterilerine aylık kazançlarının 15 ila 20 katına kadar limit imkanı sunuyordu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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