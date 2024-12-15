ATM'lerde Yeni Dönem Başladı, Yasaklı Şifreler Artık Kullanılamayacak

ATM kartlarında şifre belirlemek için genelde çok uğraşmıyoruz. Ya doğum yılı, ya ülke için önemli bir tarih tercih ediliyor. Fanatik futbol taraftarları ise takımlarının kuruluş yılını seçiyor. Şifreler, 1881, 1919, 1923, 1903 1905, 1907, 1967 gibi sayılar etrafında dönüp duruyor. Yeni sistemde bu şifreler yasaklanıyor, ısrar edeni de zor bir süreç bekliyor.