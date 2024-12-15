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ATM'lerde Yeni Dönem Başladı, Yasaklı Şifreler Artık Kullanılamayacak

ATM'lerde Yeni Dönem Başladı, Yasaklı Şifreler Artık Kullanılamayacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.12.2024 - 19:13

ATM kartlarında şifre belirlemek için genelde çok uğraşmıyoruz. Ya doğum yılı, ya ülke için önemli bir tarih tercih ediliyor. Fanatik futbol taraftarları ise takımlarının kuruluş yılını seçiyor. Şifreler, 1881, 1919, 1923, 1903 1905, 1907, 1967 gibi sayılar etrafında dönüp duruyor. Yeni sistemde bu şifreler yasaklanıyor, ısrar edeni de zor bir süreç bekliyor.

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BDDK, milyonlarca ATM kullanıcısını ilgilendiren yeni bir düzenlemeye imza attı. Bu düzenleme ile birlikte, belirli türdeki şifrelerin kullanımı tamamen yasaklandı.

BDDK, milyonlarca ATM kullanıcısını ilgilendiren yeni bir düzenlemeye imza attı. Bu düzenleme ile birlikte, belirli türdeki şifrelerin kullanımı tamamen yasaklandı.

Yapılan düzenlemeye göre, futbol takımlarının kuruluş tarihleri artık şifre olarak kullanılamayacak. Bu tarihlerin, kolay tahmin edilebilir olmaları nedeniyle güvenlik zafiyeti oluşturabileceği gerekçesiyle yasak kapsamına alındığı belirtildi.

Yapılan düzenlemeye göre, futbol takımlarının kuruluş tarihleri artık şifre olarak kullanılamayacak. Bu tarihlerin, kolay tahmin edilebilir olmaları nedeniyle güvenlik zafiyeti oluşturabileceği gerekçesiyle yasak kapsamına alındığı belirtildi.

Yeni düzenleme kapsamında, bir banka kullanıcısı ısrarla ATM şifresini taraftarı olduğu takımın kuruluş tarihi olarak belirlemeye çalışırsa, hesabı geçici olarak bloke edilecek.

Yeni düzenleme kapsamında, bir banka kullanıcısı ısrarla ATM şifresini taraftarı olduğu takımın kuruluş tarihi olarak belirlemeye çalışırsa, hesabı geçici olarak bloke edilecek.

Daha önce, kullanıcıların doğum tarihlerini ATM şifresi olarak kullanmaları engellenmişti. Ancak yapılan son düzenlemeyle bu kapsam genişletilerek, futbol takımlarının kuruluş tarihleri ve tekrar eden plaka numaralarının da şifre olarak kullanılmasının önüne geçildi.

Daha önce, kullanıcıların doğum tarihlerini ATM şifresi olarak kullanmaları engellenmişti. Ancak yapılan son düzenlemeyle bu kapsam genişletilerek, futbol takımlarının kuruluş tarihleri ve tekrar eden plaka numaralarının da şifre olarak kullanılmasının önüne geçildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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with~love

Şifre olarak, Eski sevgili doğum tarihi yapın, güzel ayrıldıysanız şifreyle her girişte anımsayın, nahoş bir ayrılık yaşandıysa da her şifre girişinde aklını... Devamını Gör

Mr Tg

:)))))

yoruma gelen

Devletin yeni görevi "Kartına doğru dürüst bir şifre koyup güvenliğini sağlayamayan gerizekalıları korumak"

Omer Antepe

1967 ne acaba? bilen var mı?