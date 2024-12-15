İstanbul'da Yolcu Minibüsü Alev Alev Yandı! O Anlar Saniye Saniye Kaydedildi
İstanbul'da Yolcu Minibüsü Alev Alev Yandı! O Anlar Saniye Saniye Kaydedildi
Kartal’da bir yolcu minibüsü alev alev yandı, içinde bulunan 20 yolcu zamanında tahliye edilerek büyük bir felaketten kurtuldu. Yangın minibüsün Kartal istikametine ilerlerken dumanlar yükselmeye başlamasıyla ortaya çıktı. Şoförün zamanında müdahalesiyle yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi. Minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kartal’da bir yolcu minibüsünde çıkan seyir halinde yangın çıktı.
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Kartal Hürriyet Mahallesi Vatansever Caddesi üzerinde meydana gelen olayda minibüsün şoförü dumanları fark ederek hemen yolcuları tahliye etti.
Alevler kısa sürede yükseldi ve minibüs küle dönerken yangın sırasında patlamalar da yaşandı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadı.
Kartal-Yayalar Mahallesi güzergahında çalışan 34 M 1070 plakalı yolcu minibüsünde Kartal istikametine seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı.
Şoförün hızlıca harekete geçerek minibüste bulunan 20 yolcuyu güvenli bir şekilde tahliye etmesi sayesinde büyük bir felaketten dönüldü.
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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı da öğrenildi.
İşte saniye saniye yangına müdahale anları👇
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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