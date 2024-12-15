40 Yıldır Faaliyet Gösteren Tekstil Devi İflasla Karşı Karşıya! Sadece İki Ayı Kaldı!
40 Yıldır Faaliyet Gösteren Tekstil Devi İflasla Karşı Karşıya! Sadece İki Ayı Kaldı!
Türkiye’nin 40 yıllık tekstil devi Sateks, ekonomik zorluklar nedeniyle iflasın eşiğine geldi. Firma Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nden 2 ay süre daha aldı. Şirket bu süreçte mali durumunu düzeltmeye çalışacak. Aksi takdirde iflas başvurusu yapılacak. Sateks yurtiçinde ve yurtdışında önemli üretim kapasitesine sahip bir marka olarak biliniyor.
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Türkiye’nin köklü tekstil firmalarından Sateks yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle iflasla karşı karşıya. 40 yıldır tekstil sektöründe faaliyet gösteren ve Bursa’da merkezi bulunan Sateks, mali zorluklarla mücadele edemeyince konkordato talebinde bulundu.
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Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirkete daha önce verilen 3 aylık süreyi 2 ay daha uzatarak bu süreçte şirketin mali durumunu iyileştirmesini bekliyor.
Sateks, Türkiye’nin önemli tekstil markalarından biri olmasının yanı sıra, yıllık 4.800 ton üretim kapasitesine sahip. Şirket polyester, pamuk, viskon ve naylon gibi tekstil ürünlerinin yanı sıra bobin ve muf boya üretimi yapıyor.
İç piyasada fason üretim yapan ve yurtdışında da birçok ülkeye ihracat gerçekleştiren firma son dönemdeki ekonomik kriz ve artan maliyetler nedeniyle ciddi zorluklar yaşamaya başladı.
İngiltere, Almanya, İtalya, Hong Kong ve Bulgaristan gibi ülkelere ürün ihraç eden Sateks bu zorlu süreçte iflas bayrağını çekmemek için çalışmalarını sürdürüyor.
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Mahkeme şirketin mali durumunu toparlayamaması durumunda iflas işlemlerinin başlayacağına dair uyarıda bulundu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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