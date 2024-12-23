"Hayatımın Dönüm Noktası" Diyeceğin İlişkiye Ne Zaman Başlayacaksın?
"Hayatımın Dönüm Noktası" Diyeceğin İlişkiye Ne Zaman Başlayacaksın?
Hayatımızdaki bazı ilişkiler, sadece duygusal bağlar değil, bizi dönüştüren ve olgunlaştıran deneyimler olabilir. Peki, senin için hayatının dönüm noktası olacak bir ilişkiye ne kadar yakınsın? Belki de o kişiyle tanışmaya az kaldı ya da belki de henüz bir hazırlık sürecindesin.
Bu test, hayatının önemli bir parçası haline gelecek bir ilişkiye ne zaman başlayacağını tahmin etmene yardımcı olacak. Cevapla ve büyük değişime hazır olup olmadığını gör! 😊
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1. Önce cinsiyetini öğrenelim mi?
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2. Bir ilişkiye başlamadan önce en çok neyi önemsersin?
3. Yeni biriyle tanıştığında ne yaparsın?
4. Bir ilişkide seni en çok ne korkutur?
5. Şu anda kendini bir ilişkiye hazır hissediyor musun?
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6. İdeal partnerinde neyi ararsın?
7. Partnerinle geleceği konuşmaya ne kadar açıksın?
8. Son olarak; yeni bir ilişkiye başlarken en önemli olan şey ne?
Dönüm noktasına çok yaklaştın!
Dönüm noktan için biraz daha zaman var!
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Dönüm noktasına çok yaklaştın!