Ahmet Nur Çebi, Hasan Arat'ı Hedef Aldı: "Yapamayacağını Söylemiştim"

Beşiktaş kaos dolu bir dönemden geçiyor. Başkan Arat'ın art arda istifaları camiayı yeniden bir kongre sürecine soktu. Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın yarışacağı kongrede galibin kim olacağını kestirmek kolay değil. Arat döneminden önceki başkan Çebi de gündemi yorumladı. Çebi, Arat dönemine adeta ateş püskürdü.