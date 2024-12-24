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Ahmet Nur Çebi, Hasan Arat'ı Hedef Aldı: "Yapamayacağını Söylemiştim"

Ahmet Nur Çebi, Hasan Arat'ı Hedef Aldı: "Yapamayacağını Söylemiştim"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.12.2024 - 11:04

Beşiktaş kaos dolu bir dönemden geçiyor. Başkan Arat'ın art arda istifaları camiayı yeniden bir kongre sürecine soktu. Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın yarışacağı kongrede galibin kim olacağını kestirmek kolay değil. Arat döneminden önceki başkan Çebi de gündemi yorumladı. Çebi, Arat dönemine adeta ateş püskürdü.

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Ahmet Nur Çebi dönemiyle başlayan süreç Arat döneminde zirve yaptı ve Beşiktaş başarısız sonuçların yanında kaos dönemine girdi.

Ahmet Nur Çebi dönemiyle başlayan süreç Arat döneminde zirve yaptı ve Beşiktaş başarısız sonuçların yanında kaos dönemine girdi.

Çebi de gündemle ilgili açıklamalar yaparak Arat dönemini eleştirdi.Çebi "Arkadaşlar göreve talip oldular. Görevlerini yeteri kadar sağlıklı yapamadıkları için bırakıp kaçtılar." dedi.

Çebi de gündemle ilgili açıklamalar yaparak Arat dönemini eleştirdi.Çebi "Arkadaşlar göreve talip oldular. Görevlerini yeteri kadar sağlıklı yapamadıkları için bırakıp kaçtılar." dedi.

Çebi, "Hasan Arat'ın başarılı olamayacağını biliyordum ama keşke olabilseydi" dedi. Ahmet Nur Çebi, Arat için "Çok büyük kaos var, şaibeler var, kulübü ortada bırakmak var, yapılabilecek her türlü kötülüğü yaptı" dedi.

Çebi, "Hasan Arat'ın başarılı olamayacağını biliyordum ama keşke olabilseydi" dedi. Ahmet Nur Çebi, Arat için "Çok büyük kaos var, şaibeler var, kulübü ortada bırakmak var, yapılabilecek her türlü kötülüğü yaptı" dedi.

Çebi, Arat için "Geçen bir videoya baktım. Sürekli 'Seba, Seba, Seba' diyor. Kardeşim bir adam bu kadar çok gereksiz yere algı yaratmaya çalışıyorsa şüpheleneceksin sen. " dedi.

Çebi, Arat için "Geçen bir videoya baktım. Sürekli 'Seba, Seba, Seba' diyor. Kardeşim bir adam bu kadar çok gereksiz yere algı yaratmaya çalışıyorsa şüpheleneceksin sen. " dedi.

Çebi kime oy vereceği sorusunu ise Fikret Orman dönemi, Arat dönemi ve kendi dönemini inceletip hesap soran başkan adayına oy vereceğini ilan etti.

Çebi kime oy vereceği sorusunu ise Fikret Orman dönemi, Arat dönemi ve kendi dönemini inceletip hesap soran başkan adayına oy vereceğini ilan etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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