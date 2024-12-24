Arda Güler, Ancelotti'nin Koltuğuna İçeceğini Döktü Ne Yapacağını Şaşırdı
Arda Güler, Ancelotti'nin Koltuğuna İçeceğini Döktü Ne Yapacağını Şaşırdı
Arda Güler'in Real Madrid'deki her haraketini yakından takip ediyoruz. Süre alamadığı zamanlarda Ancelotti'ye kızıyor, süre alırsa gol atması için televizyon başında totemler yapıyoruz. Real Madrid'de Ancelotti'nin gözüne girmekte zorlanan Arda bu kez farklı bir konuda karşı karşıya geldi. Yedek kulübesindeki Arda'nın içeceğini döktüğü yer 'biraz da şans olacak' dedirtti. Ancelotti'nin tepkisi ise gözlerden kaçmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arda Güler, Real Madrid'e katıldığından beri her hareketi bizim için olay oluyor. Yakından takip ettiğimiz Arda için Ancelotti'ye etmediğimiz laf kalmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Real Madrid'in Sevilla'yı 4-2 yendiği maçta yedek kulübesindeki Arda hem bizi güldürdü hem de paniği sonrası Ancelotti'yi kızdırdı.
Arda'nın o panik anları ve Ancelotti'nin bir hışımla sahaya döndüğü anlar:
Sosyal medyada tepkiler ise gecikmedi
⬇️
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
⬇️
⬇️
⬇️
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın