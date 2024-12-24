Arda Güler, Ancelotti'nin Koltuğuna İçeceğini Döktü Ne Yapacağını Şaşırdı

Arda Güler'in Real Madrid'deki her haraketini yakından takip ediyoruz. Süre alamadığı zamanlarda Ancelotti'ye kızıyor, süre alırsa gol atması için televizyon başında totemler yapıyoruz. Real Madrid'de Ancelotti'nin gözüne girmekte zorlanan Arda bu kez farklı bir konuda karşı karşıya geldi. Yedek kulübesindeki Arda'nın içeceğini döktüğü yer 'biraz da şans olacak' dedirtti. Ancelotti'nin tepkisi ise gözlerden kaçmadı.