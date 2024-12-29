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Hangi Bölüm Daha Güvenli? Uçak Kazasında Hayatta Kalanların Ortak Noktası

Hangi Bölüm Daha Güvenli? Uçak Kazasında Hayatta Kalanların Ortak Noktası

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
29.12.2024 - 22:40

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Kazakistan’da yaşanan trajik uçak kazası, 'Uçaklarda en güvenli bölüm neresi?' sorusunu yeniden gündeme getirdi. @webtekno’nun paylaştığı detaylara göre, Azerbaycan Hava Yolları'na ait uçakta yaşanan kazadan sağ kurtulan 29 yolcunun bir ortak noktası vardı: Hepsi kuyruk bölümünde oturuyordu.

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Kazada, uçak çakılma anında çıkan yangın ve patlamalar sebebiyle mürettebat dahil 67 yolcudan 38’i hayatını kaybetti. Ancak kuyruk bölümünde oturan 29 yolcu sağ kurtulmayı başardı.

Kazada, uçak çakılma anında çıkan yangın ve patlamalar sebebiyle mürettebat dahil 67 yolcudan 38’i hayatını kaybetti. Ancak kuyruk bölümünde oturan 29 yolcu sağ kurtulmayı başardı.

Paylaşıma göre, çakılma sırasında kuyruk bölümü uçağın gövdesinden koparak daha yavaş bir hızda sürüklendi ve yangın ile patlamalardan etkilenmedi.

Paylaşıma göre, çakılma sırasında kuyruk bölümü uçağın gövdesinden koparak daha yavaş bir hızda sürüklendi ve yangın ile patlamalardan etkilenmedi.

Bu durum, uzun süredir tartışılan "Uçağın en güvenli bölümü kuyruk kısmıdır" teorisini bir kez daha destekler nitelikte. Peki bu teori ne kadar doğru?

Bu durum, uzun süredir tartışılan "Uçağın en güvenli bölümü kuyruk kısmıdır" teorisini bir kez daha destekler nitelikte. Peki bu teori ne kadar doğru?

Detaylar için sizleri videoya alalım👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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