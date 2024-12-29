Hangi Bölüm Daha Güvenli? Uçak Kazasında Hayatta Kalanların Ortak Noktası

Kazakistan’da yaşanan trajik uçak kazası, 'Uçaklarda en güvenli bölüm neresi?' sorusunu yeniden gündeme getirdi. @webtekno’nun paylaştığı detaylara göre, Azerbaycan Hava Yolları'na ait uçakta yaşanan kazadan sağ kurtulan 29 yolcunun bir ortak noktası vardı: Hepsi kuyruk bölümünde oturuyordu.