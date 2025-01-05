Yusuf Güney, 'Tanrı' Denilmesine Karşı Çıkanlara Demediğini Bırakmadı: "Lan Geri Zekalı..."

Son dönemde astral seyahat ve spiritüel konularla yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren şarkıcı Yusuf Güney, yeniden gündeme geldi. Şarkıcı olarak tanıdığımız Güney, şarkılarından çok son yaptığı cesur açıklamalarla dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak, Orkun Işıtmak’ın 'Pembe Yalanlar' serisinde konuk olan Güney, yaptığı açıklamalarla tartışmalara yol açtı. Programa katılan Güney, 'Tanrı' denilmesine karşı çıkaranlara sert ifadeler kullandı.