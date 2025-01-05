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Yusuf Güney, 'Tanrı' Denilmesine Karşı Çıkanlara Demediğini Bırakmadı: "Lan Geri Zekalı..."

Yusuf Güney, 'Tanrı' Denilmesine Karşı Çıkanlara Demediğini Bırakmadı: "Lan Geri Zekalı..."

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
05.01.2025 - 19:35

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Son dönemde astral seyahat ve spiritüel konularla yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren şarkıcı Yusuf Güney, yeniden gündeme geldi. Şarkıcı olarak tanıdığımız Güney, şarkılarından çok son yaptığı cesur açıklamalarla dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak, Orkun Işıtmak’ın 'Pembe Yalanlar' serisinde konuk olan Güney, yaptığı açıklamalarla tartışmalara yol açtı. Programa katılan Güney, 'Tanrı' denilmesine karşı çıkaranlara sert ifadeler kullandı.

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Yusuf Güney, programda "Tanrı" denilmesine karşı çıkanları eleştirerek, "Tanrı' demeye tahammülü yok insanların. 'Tanrı değil Allah…' Lan geri zekalı, Tanrı Türkçe, Allah Arapça. Aynı varlıktan bahsediyoruz." sözleriyle tepki çekti.

Yusuf Güney, programda "Tanrı" denilmesine karşı çıkanları eleştirerek, "Tanrı' demeye tahammülü yok insanların. 'Tanrı değil Allah…' Lan geri zekalı, Tanrı Türkçe, Allah Arapça. Aynı varlıktan bahsediyoruz." sözleriyle tepki çekti.

Güney’in açıklamaları, sosyal medya kullanıcıları arasında farklı görüşlere yol açarken, şarkıcının yaptığı açıklamalarla her geçen gün daha fazla konuşulacağı kesin gibi görünüyor.

Güney’in açıklamaları, sosyal medya kullanıcıları arasında farklı görüşlere yol açarken, şarkıcının yaptığı açıklamalarla her geçen gün daha fazla konuşulacağı kesin gibi görünüyor.

O anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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