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Aile Üyelerinin Saçlarından Birer Tutam Alarak Dünyanın En Tatlı Resmini Ortaya Çıkarttı!

Aile Üyelerinin Saçlarından Birer Tutam Alarak Dünyanın En Tatlı Resmini Ortaya Çıkarttı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
05.01.2025 - 18:49

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Bebeklerle geçirilen her an, ebeveynler için oldukça özeldir. Bu özel anları sosyal medya takipçileriyle paylaşan @asenaaolgun, son yaptığı paylaşımla büyük beğeni topladı. Kendi, eşinin ve minik kızlarının saçından birer tutam alarak sevimli bir resim oluşturdu. Ortaya çıkan görüntü ise sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni topladı. 'En tatlı resim' dedirten şahesere gelin birlikte bakalım.

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Alile üyelerinin saçlarından birer tutam alarak yaptıkları resme yapıştıran anne, o tatlı anları kameraya kaydetti.

Alile üyelerinin saçlarından birer tutam alarak yaptıkları resme yapıştıran anne, o tatlı anları kameraya kaydetti.

Ortaya çıkan bu şaheser ise hem gülümsetti hem de içimizi ısıttı.

Ortaya çıkan bu şaheser ise hem gülümsetti hem de içimizi ısıttı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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