Aile Üyelerinin Saçlarından Birer Tutam Alarak Dünyanın En Tatlı Resmini Ortaya Çıkarttı!

Bebeklerle geçirilen her an, ebeveynler için oldukça özeldir. Bu özel anları sosyal medya takipçileriyle paylaşan @asenaaolgun, son yaptığı paylaşımla büyük beğeni topladı. Kendi, eşinin ve minik kızlarının saçından birer tutam alarak sevimli bir resim oluşturdu. Ortaya çıkan görüntü ise sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni topladı. 'En tatlı resim' dedirten şahesere gelin birlikte bakalım.