Erkeklere Yönelik Makyaj Önerisi Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Videonun ardından bazı kullanıcılar bu öneriyi normal karşılayarak, erkeklerin kendilerine daha fazla özen göstermesi gerektiğine vurgu yaptı. Ancak, bazıları ise erkeklerin makyaj yapamaması gerektiğini savunarak videoyu eleştirdi.

Peki ya sizce, erkekler de kendilerini iyi hissetmek için ufak dokunuşlar yapmalı mı? Yorumlarda buluşalım!