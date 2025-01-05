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Erkeklere Yönelik Makyaj Önerisi Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Erkeklere Yönelik Makyaj Önerisi Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
05.01.2025 - 20:20

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medyada sıkça karşılaştığımız makyaj ve hazırlık videoları, influencer’ların önerdiği ürünlerle bir araya gelerek birçok kişi için vazgeçilmez hale geldi. Sayısız makyaj videosunun yer aldığı platformda, bu kez erkeklere yönelik bir içerik öne çıktı. @uygarutku isimli içerik üreticisi, erkekler için makyaj önerisi sunduğu bir video paylaştı. Ancak, yayınlanan bu video sosyal medyada tartışma başlattı.

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Erkeklerin de iyi bir görünüme kavuşmaları gerektiğini savunan @uygarutku, takipçilerine basit makyaj tekniklerini göstererek doğal bir görünüm elde etmeyi önerdi.

Erkeklerin de iyi bir görünüme kavuşmaları gerektiğini savunan @uygarutku, takipçilerine basit makyaj tekniklerini göstererek doğal bir görünüm elde etmeyi önerdi.

Makyajını tamamladıktan sonra, öncesi ve sonrası fotoğraflarını birleştirerek aradaki farkı takipçilerine gösterdi.

Makyajını tamamladıktan sonra, öncesi ve sonrası fotoğraflarını birleştirerek aradaki farkı takipçilerine gösterdi.

Videonun ardından bazı kullanıcılar bu öneriyi normal karşılayarak, erkeklerin kendilerine daha fazla özen göstermesi gerektiğine vurgu yaptı. Ancak, bazıları ise erkeklerin makyaj yapamaması gerektiğini savunarak videoyu eleştirdi.  

Peki ya sizce, erkekler de kendilerini iyi hissetmek için ufak dokunuşlar yapmalı mı? Yorumlarda buluşalım!

Detaylar için👇📹

Bakalım sosyal medya kullanıcıları neler demiş👇

Bakalım sosyal medya kullanıcıları neler demiş👇

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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Turgut Güler

Aklıma cilalı bi fikir geldi, alta giyeceğin bir tayt da bu kombini pasta süsü gibi tamamlar, mutlaka dene 😉