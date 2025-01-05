Erkeklere Yönelik Makyaj Önerisi Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Sosyal medyada sıkça karşılaştığımız makyaj ve hazırlık videoları, influencer’ların önerdiği ürünlerle bir araya gelerek birçok kişi için vazgeçilmez hale geldi. Sayısız makyaj videosunun yer aldığı platformda, bu kez erkeklere yönelik bir içerik öne çıktı. @uygarutku isimli içerik üreticisi, erkekler için makyaj önerisi sunduğu bir video paylaştı. Ancak, yayınlanan bu video sosyal medyada tartışma başlattı.
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Erkeklerin de iyi bir görünüme kavuşmaları gerektiğini savunan @uygarutku, takipçilerine basit makyaj tekniklerini göstererek doğal bir görünüm elde etmeyi önerdi.
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Makyajını tamamladıktan sonra, öncesi ve sonrası fotoğraflarını birleştirerek aradaki farkı takipçilerine gösterdi.
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Bakalım sosyal medya kullanıcıları neler demiş👇
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Aklıma cilalı bi fikir geldi, alta giyeceğin bir tayt da bu kombini pasta süsü gibi tamamlar, mutlaka dene 😉