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Mutluluktan Elleri Titredi: Eşine Baba Olacağı Haberini Veren Kadının Duygusal Anları

Mutluluktan Elleri Titredi: Eşine Baba Olacağı Haberini Veren Kadının Duygusal Anları

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
06.01.2025 - 18:26

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Çocuk sahibi olmak, çiftler için hayatlarının en özel ve duygusal anlarından biridir. Sorumluluklar artsa da dünyaya gelecek minik bebeğin mutluluğu paha biçilemez. Hamile olduğunu öğrenen bir kadın, eşine bu güzel haberi verirken o anları ölümsüzleştirmek için kameraya almaya karar verdi. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan video, izleyenlerin kalplerini ısıttı. Baba olacağını öğrenen adamın mutluluğu ise görülmeye değerdi.

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Eve gelen eşine dünyanın en güzel haberini vermeye hazırlanan kadın, mutluluktan elleri titreyerek eşine "baba oluyorsun" haberini verdi.

Eve gelen eşine dünyanın en güzel haberini vermeye hazırlanan kadın, mutluluktan elleri titreyerek eşine "baba oluyorsun" haberini verdi.

Bu haberle birlikte kadının ve eşinin mutluluğu gözyaşlarına dönüştü ve ortaya duygusal anlar çıktı.

Bu haberle birlikte kadının ve eşinin mutluluğu gözyaşlarına dönüştü ve ortaya duygusal anlar çıktı.

İşte o anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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