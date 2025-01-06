İyi İnsanlar İyi ki Var! Ankara'da Polis Memuru, Veresiye Defterindeki Borçları Kapattı

Ekonomik zorlukların giderek arttığı bu dönemde, birçok vatandaş temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Öyle ki, bakkal alışverişlerini bile ödeyemeyen aileler, günlük yaşamda büyük sıkıntılarla karşılaşıyor. Ancak, bu zor günlerde insana değer veren, yardımlaşmayı ve dayanışmayı ön planda tutan güzel insanlar da var. Ankara Kızılay’da yaşanan bir olay, sosyal medyada ilgi topladı.
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Polis memuru Mustafa Şahin, gittiği bir bakkalda veresiye defterindeki borçları kapatarak, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı.
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"Türkiye genelinde alışveriş yapamayan yetim aileler varmış" diyerek, bu ailelerin zorluklarına çözüm olmayı amaçladığını belirten Şahin, izleyen herkesin kalbinde iz bıraktı.
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