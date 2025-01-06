Ekrem İmamoğlu: "Millete Bu Asgari Ücreti, Bu Emekli Maaşını Reva Görenleri Pazara Davet Ediyorum"

Asgari ücretin belirlenmesinin ardından gelen tepkiler büyümeye devam ederken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu duruma kayıtsız kalmayan isimlerden olmuştu. Pazar ziyareti yapan İmamoğlu, vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Halkın sıcak ilgisiyle karşılanan İmamoğlu, yaşanan ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. Pazar ziyareti sırasında halkın yoğun ilgisiyle karşılanan İmamoğlu’na, 'Arkanızdayız başkanım, inşallah kurtaracaksınız bizi' sözleriyle desteklerini ifade eden vatandaşlar, ekonomik zorluklardan duydukları rahatsızlığı dile getirdi.