onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Ekrem İmamoğlu: "Millete Bu Asgari Ücreti, Bu Emekli Maaşını Reva Görenleri Pazara Davet Ediyorum"

Ekrem İmamoğlu: "Millete Bu Asgari Ücreti, Bu Emekli Maaşını Reva Görenleri Pazara Davet Ediyorum"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
06.01.2025 - 21:09

İçerik Devam Ediyor

Asgari ücretin belirlenmesinin ardından gelen tepkiler büyümeye devam ederken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu duruma kayıtsız kalmayan isimlerden olmuştu.  Pazar ziyareti yapan İmamoğlu, vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Halkın sıcak ilgisiyle karşılanan İmamoğlu, yaşanan ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. Pazar ziyareti sırasında halkın yoğun ilgisiyle karşılanan İmamoğlu’na, 'Arkanızdayız başkanım, inşallah kurtaracaksınız bizi' sözleriyle desteklerini ifade eden vatandaşlar, ekonomik zorluklardan duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pazar ziyaretinden görüntüleri sosyal medya platformu X üzerinden paylaşan İmamoğlu, paylaşımına şu notu düştü: "Millete bu asgari ücreti, bu emekli maaşını reva görenleri çarşıya pazara davet ediyorum."

Pazar ziyaretinden görüntüleri sosyal medya platformu X üzerinden paylaşan İmamoğlu, paylaşımına şu notu düştü: "Millete bu asgari ücreti, bu emekli maaşını reva görenleri çarşıya pazara davet ediyorum."

Ziyareti sırasında pazar esnafı ve vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu, yaptığı paylaşımla hükümeti eleştirdi.

Ziyareti sırasında pazar esnafı ve vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu, yaptığı paylaşımla hükümeti eleştirdi.

Video için👇📹

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın