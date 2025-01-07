AK Parti’den Açıklama: “Bu Bir Çözüm Süreci Değil, Gündemde Af Yok”

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti heyeti ile görüşmelerine ilişkin, terör suçluları dahil genel af ve Abdullah Öcalan'a ev hapsi yolunun açılacağı iddialarına ilişkin, 'Bu olaylara şartlı, birbirine bağlantılı, 'o olmazsa hiçbir şey olmaz' gibi bir süreçle yaklaşmayı ben doğru bulmam. Öyle bir af gibi bir konu da gündemimizde şu anda yok. Bu bir çözüm süreci değil, benzerliği de yok' dedi.

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