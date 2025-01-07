AK Parti’den Açıklama: “Bu Bir Çözüm Süreci Değil, Gündemde Af Yok”
AK Parti’den Açıklama: “Bu Bir Çözüm Süreci Değil, Gündemde Af Yok”
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti heyeti ile görüşmelerine ilişkin, terör suçluları dahil genel af ve Abdullah Öcalan'a ev hapsi yolunun açılacağı iddialarına ilişkin, 'Bu olaylara şartlı, birbirine bağlantılı, 'o olmazsa hiçbir şey olmaz' gibi bir süreçle yaklaşmayı ben doğru bulmam. Öyle bir af gibi bir konu da gündemimizde şu anda yok. Bu bir çözüm süreci değil, benzerliği de yok' dedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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