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İstanbul Depremi Sonrasında En Çok İhbarda Bulunan 3 İlçe Belli Oldu

İstanbul Depremi Sonrasında En Çok İhbarda Bulunan 3 İlçe Belli Oldu

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
24.04.2025 - 21:09

Canlı yayında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından en çok ihbarda bulunan ilçeleri tek tek açıkladı.

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İstanbul'da dün saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 13 saniye sürdü. Depremin ardından başlayan artçı depremler halen devam ediyor.

İstanbul'da dün saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 13 saniye sürdü. Depremin ardından başlayan artçı depremler halen devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depreme ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulunu.

Bakan Kurum, depremin ardından en çok ihbarda bulunan ilçeleri tek tek sıraladı.

Bakan Kurum, depremin ardından en çok ihbarda bulunan ilçeleri tek tek sıraladı.

Bakan Kurum, en çok Avcılar, Esenler ve Bahçelievler ilçelerinden ihbar geldiğinin altını çizdi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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