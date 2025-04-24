İstanbul Depremi Sonrasında En Çok İhbarda Bulunan 3 İlçe Belli Oldu
Canlı yayında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından en çok ihbarda bulunan ilçeleri tek tek açıkladı.
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İstanbul'da dün saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 13 saniye sürdü. Depremin ardından başlayan artçı depremler halen devam ediyor.
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Bakan Kurum, depremin ardından en çok ihbarda bulunan ilçeleri tek tek sıraladı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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