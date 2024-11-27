Öğrencilerin Atasözleri ve Deyimleri Canlandırdığı Yaratıcı Etkinliğe Bayılacaksınız

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBv_C-...
Öğretmenlik dünyanın en kutsal ve aynı zamanda en zor mesleği. Her an öğrencilerin ilgisini sürdürmek ve sunulan bilgilerin kalıcı olmasını sağlamak, bu mesleğin en büyük zorluklarından biri. Bu, öğretmenlerin her gün karşılaştığı ve üstesinden gelmeye çalıştığı bir meydan okuma gibi. Her öğretmenin kendine has bir öğretme tarzı ve dikkati derse çekmek için geliştirdiği bir yöntemi elbette var. Bazı öğretmenlerimiz, derste anlatılan bilgilerin kalıcı hale gelmesi için çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor. Bu etkinlikler sadece öğrencileri değil, sadece izlerken bizi bile oldukça eğlendiriyor.
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Bir öğretmen, öğrenciler ile deyimlerimizi canlandırdığı bir etkinlik yaptı.
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Etkinliğin yaratıcılığı ve öğrencilerin oyunculuk yeteneği kalpleri ısıttı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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