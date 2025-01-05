Şımarıklık mı, Yoksa Değil mi? 'Şımarık' Filmi Oyuncuları Kerem Bürsin ve Evliya Aykan Yanıtladı!

Şımarıklık, genellikle aşırı rahatlık ve özgüvenle ilişkilendirilen bir davranış biçimidir. Ancak, bu kavram kişiden kişiye değişebilir. Yeni vizyona giren 'Şımarık' filminin oyuncuları Kerem Bürsin ve Evliya Aykan, 'Şımarıklık mı, yoksa değil mi?' sorusunu bizler için yanıtladılar. Onur Ünlü’nün yönetmenliğini üstlendiği ve başrollerini Kerem Bürsin ile Melis Sezen’in paylaştığı film, 20 Aralık'ta vizyona girmişti. Ahmet Mümtaz Taylan ve Ecem Özkaya gibi ünlü isimlerin de kadrosunda yer aldığı Şımarık, vizyona girdiği günden itibaren büyük ilgi gördü.