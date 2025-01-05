Sahnede Ferdi Tayfur'un Fotoğrafları Eşliğinde Şarkısını Seslendiren Mahsun Kırmızıgül Gözyaşlarını Tutamadı

Arabeskin efsane ismi Ferdi Tayfur 2 Ocak günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunları ile mücadele eden usta sanatçıdan acı haber geldi. Geçtiğimiz gün gerçekleşen cenaze törenine hem hayranları hem sanat dünyası akın etti. Şarkıları ile 70'li yıllara damgasını vuran Tayfur, kendisinden sonra gelen sanatçılara da ilham oldu. Pek çoğu sesini onun şarkılarıyla duyurdu.