Sahnede Ferdi Tayfur'un Fotoğrafları Eşliğinde Şarkısını Seslendiren Mahsun Kırmızıgül Gözyaşlarını Tutamadı
Sahnede Ferdi Tayfur'un Fotoğrafları Eşliğinde Şarkısını Seslendiren Mahsun Kırmızıgül Gözyaşlarını Tutamadı
Arabeskin efsane ismi Ferdi Tayfur 2 Ocak günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunları ile mücadele eden usta sanatçıdan acı haber geldi. Geçtiğimiz gün gerçekleşen cenaze törenine hem hayranları hem sanat dünyası akın etti. Şarkıları ile 70'li yıllara damgasını vuran Tayfur, kendisinden sonra gelen sanatçılara da ilham oldu. Pek çoğu sesini onun şarkılarıyla duyurdu.
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Mahsun Kırmızıgül, konserinde Ferdi Tayfur'un fotoğrafları eşliğinde "Neyleyim Sen Yoksan Eğer" şarkısını seslendirdi.
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Cenazede de yerini alan Kırmızıgül, şarkıyı söylerken gözyaşlarını tutamadı.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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