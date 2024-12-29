3,5 Saatte Yapmış: Muhabbet Hepimizin Ezbere Bildiği 'Sie Liegt In Meinen Armen' Şarkısının Hikayesini Anlattı

Bir dönem hiçbirimiz sözlerini anamasak da ezbere bildiğimiz Sie Liegt In Meinen Armen şarkısını mutlaka hatırlarsınız. Şarkı bir anda ülkeyi etkisi altına almıştı. Sadece şarkı değil, klibi de her birimizin hafızalarına kazındı. Şarkıyla ilgili efsaneler de ortaya çıkmıştı. Şarkının sahibinin trafik kazasında hayatını kaybettiği, o yüzden bu şarkıyı yazdığı hikayesi onlardan en bilineniydi. Peki şarkının asıl hikayesini merak etmiş miydiniz?