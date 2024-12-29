3,5 Saatte Yapmış: Muhabbet Hepimizin Ezbere Bildiği 'Sie Liegt In Meinen Armen' Şarkısının Hikayesini Anlattı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DEC67B...
Bir dönem hiçbirimiz sözlerini anamasak da ezbere bildiğimiz Sie Liegt In Meinen Armen şarkısını mutlaka hatırlarsınız. Şarkı bir anda ülkeyi etkisi altına almıştı. Sadece şarkı değil, klibi de her birimizin hafızalarına kazındı. Şarkıyla ilgili efsaneler de ortaya çıkmıştı. Şarkının sahibinin trafik kazasında hayatını kaybettiği, o yüzden bu şarkıyı yazdığı hikayesi onlardan en bilineniydi. Peki şarkının asıl hikayesini merak etmiş miydiniz?
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'gizembilig' isimli içerik üretici şarkının sahibine ulaştı ve şarkının hikayesini ondan dinledi.
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Şarkıyı 3,5 saatte yazdığını söyleyen Muhabbet "Tüm hayatının bunun üzerine kurulu" dedi.
Buradan izleyebilirsiniz;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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