Bir Veteriner Hekim Açıkladı: İneklere Neden Mıknatıs Yutturulur?

Kaynak: https://www.instagram.com/sigirbazz/
Ülkemizin ekonomisinde önemli bir yere sahip olan büyük baş hayvancılık, hem emek yoğun bir sektör olmasının yanı sıra, aynı zamanda büyük bir özveri gerektiriyor. Bu alanda çalışanlar, hayvanların bakımı ve beslenmesi konusunda büyük bir titizlikle hareket ederken, aynı zamanda ülkenin et ve süt ihtiyacını karşılamada önemli bir rol üstleniyorlar. Ancak unutulmamalıdır ki, bu sektörde başarılı olmak sadece zahmetli bir iş değil, aynı zamanda doğru bilgi ve deneyime de ihtiyaç duyuyor.
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Bir veteriner hekim ineklerin sağlığı için oldukça önemli olan 'mıknatıs yutturma' uygulamasını anlattı.
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İneklerin yemek yediği sırada yemlerin arasına karışan metallerin mide ve bağırsağa zarar vermemesi için yapılan bu uygulama pek çok kişiye ilginç geldi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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