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Pamuk Gibi Olduk: Bir Okulda Öğrenciler Öğretmenlerinin Kucağını Çikolata ile Doldurdu

Pamuk Gibi Olduk: Bir Okulda Öğrenciler Öğretmenlerinin Kucağını Çikolata ile Doldurdu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.01.2025 - 19:11

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Bir öğrencinin hayatında karşılaşabileceği en büyük talih, iyi bir öğretmene rastlamaktır. Bu durum, öğrencinin tüm yaşamını derinden etkileyebilir ve dönüştürebilir. Bir öğretmenin bilgisi, tecrübesi ve öğretme yeteneği, öğrencinin eğitim yolculuğunu şekillendirirken, aynı zamanda kişisel gelişimine de önemli ölçüde katkıda bulunur. Bu nedenle, öğrencinin hayatında bir dönüm noktası olabilecek nitelikli bir öğretmenle karşılaşmak, gerçekten büyük bir şanstır. Bu durum, öğrencinin hem akademik başarısını hem de kişisel gelişimini olumlu yönde etkileyerek, onun hayatında kalıcı ve olumlu bir iz bırakabilir.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DE8Wfx...
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Bir okulda öğrenciler, sevdikleri bir öğretmenlerine önce küçük bir şaka yaptı ardından kucağını çikolata ile doldurdu.

Bir okulda öğrenciler, sevdikleri bir öğretmenlerine önce küçük bir şaka yaptı ardından kucağını çikolata ile doldurdu.

Öğretmenin o anlarda yaşadığı mahcubiyet ve öğrencilerin öğretmenlerine duyduğu sevgi izleyenlerin de içini ısıttı.

Öğretmenin o anlarda yaşadığı mahcubiyet ve öğrencilerin öğretmenlerine duyduğu sevgi izleyenlerin de içini ısıttı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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