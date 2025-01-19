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Bir Sosyal Medya Fenomeni Amsterdam'da Bağırarak "Cart Curt" Şarkısını Söyleyip Dans Etti

Bir Sosyal Medya Fenomeni Amsterdam'da Bağırarak "Cart Curt" Şarkısını Söyleyip Dans Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.01.2025 - 14:24 Son Güncelleme: 19.01.2025 - 14:33

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Sosyal medyada insanlar daha fazla izlenme uğruna birbirinden ilginç hareketler yapabiliyor. Her gün yeni birinin alışılmışın dışında hareketler sergilediğine şahit oluyoruz. Bu durum, modern dünyamızda birçoğumuz için sıradan bir hal almış durumda. Çoğumuz artık bunları tuhaf karşılamıyoruz. Fakat elbette başkası yerine utanmamıza engel olamıyoruz.

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Aras Karanfil isimli sosyal medya fenomeni, Amsterdam'da bağırarak "Cart Curt" şarkısını söyledi ve garip hareketlerle dans etti.

Aras Karanfil isimli sosyal medya fenomeni, Amsterdam'da bağırarak "Cart Curt" şarkısını söyledi ve garip hareketlerle dans etti.

Fenomenin izlenme uğruna yurt dışında yaptığı bu hareket tepki çekti.

Fenomenin izlenme uğruna yurt dışında yaptığı bu hareket tepki çekti.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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