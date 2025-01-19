Sakarya'da Bir Genç Çalışanlarına Abdestli Olmayı Zorunlu Tutan İşletmeyi Paylaştı

Her bir işletmenin, kendi işleyişine özgü, belirli kuralları bulunur. Bu kurallar, genellikle işletmenin ihtiyaçlarına yönelik olarak belirlenir. Ancak, zaman zaman karşılaşılan bazı kurallar, mantığın sınırlarını zorlayabiliyor. Bu tür kurallar, genellikle işletmenin işleyişinde gerek olmadığı halde çalışanı zora sokan kurallar olabiliyor. Bazıları ise gerçekten mantık sınırlarını zorluyor.