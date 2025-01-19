onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Sakarya'da Bir Genç Çalışanlarına Abdestli Olmayı Zorunlu Tutan İşletmeyi Paylaştı

Sakarya'da Bir Genç Çalışanlarına Abdestli Olmayı Zorunlu Tutan İşletmeyi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.01.2025 - 12:16

İçerik Devam Ediyor

Her bir işletmenin, kendi işleyişine özgü, belirli kuralları bulunur. Bu kurallar, genellikle işletmenin ihtiyaçlarına yönelik olarak belirlenir. Ancak, zaman zaman karşılaşılan bazı kurallar, mantığın sınırlarını zorlayabiliyor. Bu tür kurallar, genellikle işletmenin işleyişinde gerek olmadığı halde çalışanı zora sokan kurallar olabiliyor. Bazıları ise gerçekten mantık sınırlarını zorluyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sakarya'da bir genç, bir işletmenin önünde gördüğü yazıyı paylaştı.

Sakarya'da bir genç, bir işletmenin önünde gördüğü yazıyı paylaştı.

Çalışanlarının daima abdestli servis yaptıklarını belirten işletmenin bu kuralı pek çok kişiye garip geldi.

Çalışanlarının daima abdestli servis yaptıklarını belirten işletmenin bu kuralı pek çok kişiye garip geldi.

İşte o video;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın