Sakarya'da Bir Genç Çalışanlarına Abdestli Olmayı Zorunlu Tutan İşletmeyi Paylaştı

Her bir işletmenin, kendi işleyişine özgü, belirli kuralları bulunur. Bu kurallar, genellikle işletmenin ihtiyaçlarına yönelik olarak belirlenir. Ancak, zaman zaman karşılaşılan bazı kurallar, mantığın sınırlarını zorlayabiliyor. Bu tür kurallar, genellikle işletmenin işleyişinde gerek olmadığı halde çalışanı zora sokan kurallar olabiliyor. Bazıları ise gerçekten mantık sınırlarını zorluyor.
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Sakarya'da bir genç, bir işletmenin önünde gördüğü yazıyı paylaştı.
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Çalışanlarının daima abdestli servis yaptıklarını belirten işletmenin bu kuralı pek çok kişiye garip geldi.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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