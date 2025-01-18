Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Yeni Nesil Meslekler Hakkında Konuştu: "Bu İnsanlar Ne İş Yapıyor?

Kaynak: https://x.com/onediocom/status/188070...
Mesleki tanımlamalar, çağımızın hızla değişen ve gelişen dünyasında büyük bir dönüşüm geçiriyor. Bilhassa beyaz yaka olarak adlandırılan sektörde, daha önce var olmayan, isimlerini ilk kez duyduğumuz pek çok yeni meslek grubu ile karşılaşıyoruz. Ancak bu yeni meslek gruplarının işlevlerini tam olarak kavramak, isimlerini bilmekten daha karmaşık bir durum. Bu durum, mesleki tanımların ve iş dünyasının karmaşıklığını ve sürekli evrim geçirdiğini gözler önüne seriyor.
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'biricikuygarakdemir' isimli sosyal medya kullanıcısı bu yeni nesil meslek gruplarının ne iş yaptığını sorguladığı bir video paylaştı.
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Bu mesleklere "Para kazanmak için uydurulmuş ünvanlar" diyen Aydemir insanların bu alanlarda çalışmak zorunda bırakıldığını ve kendi ilgi alanları ile para kazanmalarının imkansız hale getirildiğini söyledi.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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