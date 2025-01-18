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Bir Psikolog Açıkladı: Birinin Sizi Sevip Sevmediğini Anlamanın 5 Yolu

Bir Psikolog Açıkladı: Birinin Sizi Sevip Sevmediğini Anlamanın 5 Yolu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.01.2025 - 19:11

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Bir bireyin bizlere karşı beslediği duyguları her daim çözümlemek mümkün olmayabilir. Bu durum, kurulan ilişkilerin karmaşıklığını artırabilir ve bu karmaşıklığın içerisinde kaybolabiliriz. Her bizimizin 'Keşke bu durumun daha basit bir çözüm yolu olsa' diye içimizden geçirdiği olmuştur. Çoğumuz bu karmaşanın içerisinde bir çıkış yolu ararız. Peki bunun bir yolu var desek?

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Psikolog Francesca Tughinean'ın görüşlerine göre, bir kişinin sizinle ilgili duygularını anlamak için belirli işaretler bulunuyor.

Psikolog Francesca Tughinean'ın görüşlerine göre, bir kişinin sizinle ilgili duygularını anlamak için belirli işaretler bulunuyor.

Beden dilinin pek çok açıdan ipucu sayılabileceğini açıklayan Francesca, birinin sizi sevmediğini gösteren 5 işareti sıraladı.

Beden dilinin pek çok açıdan ipucu sayılabileceğini açıklayan Francesca, birinin sizi sevmediğini gösteren 5 işareti sıraladı.

Detayları buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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