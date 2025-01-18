"Bu Kadar Artmasını Beklemiyordum": İki Mühendis Ezan'ın Beyin Dalgaları Üzerindeki Etkisini Test Etti

Ezanın, insan beyni üzerindeki etkisi üzerine pek çok araştırma gerçekleştirildi. Oldukça dikkat çekici bazı sonuçlar da elde edildi. Bazı araştırmalar, ezanın beyin dalgalarını olumlu yönde etkilediğini ve bireylerin duygusal durumunu iyileştirdiğini gösterdi. Bu etki, ezanın melodik yapısı ve ritmi sebebiyle meydana geliyor. Ayrıca, ezanın dinleyiciler üzerindeki bu etkisinin, onların dini inançlarından bağımsız olduğu da söyleniyor. .