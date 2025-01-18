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"Bu Kadar Artmasını Beklemiyordum": İki Mühendis Ezan'ın Beyin Dalgaları Üzerindeki Etkisini Test Etti

"Bu Kadar Artmasını Beklemiyordum": İki Mühendis Ezan'ın Beyin Dalgaları Üzerindeki Etkisini Test Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.01.2025 - 16:59

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Ezanın, insan beyni üzerindeki etkisi üzerine pek çok araştırma gerçekleştirildi. Oldukça dikkat çekici bazı sonuçlar da elde edildi. Bazı araştırmalar, ezanın beyin dalgalarını olumlu yönde etkilediğini ve bireylerin duygusal durumunu iyileştirdiğini gösterdi. Bu etki, ezanın melodik yapısı ve ritmi sebebiyle meydana geliyor. Ayrıca, ezanın dinleyiciler üzerindeki bu etkisinin, onların dini inançlarından bağımsız olduğu da söyleniyor. .

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DE7yxKst6EX/
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Genetik Mühendisi Dilara Sarı ve Elektrik, Elektronik Mühendisi Tuba Büyükdoğan, EEG cihazıyla ezanın beyin dalgalarına etkisini inceledi.

Genetik Mühendisi Dilara Sarı ve Elektrik, Elektronik Mühendisi Tuba Büyükdoğan, EEG cihazıyla ezanın beyin dalgalarına etkisini inceledi.

Daha önce yaptıkları araştırmaları da paylaşan ikilinin deneyi de, araştırmalarla benzer bir sonuç verdi.

Daha önce yaptıkları araştırmaları da paylaşan ikilinin deneyi de, araştırmalarla benzer bir sonuç verdi.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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