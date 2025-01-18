Bir Sosyal Medya Kullanıcıları İnsanlara İnandıkları Komplo Teorilerini Sordu Gelen Cevaplar Beyin Uyuşturdu

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DD457n...
Hepimizin içinde, belki de açıklamakta zorlandığımız, fakat varlığına inandığımız bazı komplo teorileri bulunur. Bu teoriler, çoğu zaman gizemli ve esrarengiz, bazen de tamamen bilinmez bir hal alır. Her ne kadar somut kanıtlarla desteklenmese de, bu teorilere olan inancımız bizi bir çeşit gizemin içine çeker. Bu durum, belki de bilinmeyene olan merakımızdan, belki de gerçeklerin ötesinde bir şeyler arama isteğimizden kaynaklanır. Fakat pek çoğu son derece gerçeküstü olabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir sosyal medya kullanıcısı, takipçilerine %100 inandıkları komplo teorilerini sordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelen cevaplar ise pek çok kişiye mantıklı gelirken uzun uzun düşünmemize sebep oldu.
👇
Gelin o teorilere birlikte bakalım;
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşke gerçek olsa diyeceğimiz bir teori
👇
Düşünmek bile çok acı
👇
Film gibi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Neden olmasın?
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Okulunuzu bir düşününce mantıklı gelebilir
👇
👇
Peki sizin inandığınız komplo teorileri var mı? Yorumlarda buluşalım;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın