Bir Sosyal Medya Kullanıcıları İnsanlara İnandıkları Komplo Teorilerini Sordu Gelen Cevaplar Beyin Uyuşturdu

Hepimizin içinde, belki de açıklamakta zorlandığımız, fakat varlığına inandığımız bazı komplo teorileri bulunur. Bu teoriler, çoğu zaman gizemli ve esrarengiz, bazen de tamamen bilinmez bir hal alır. Her ne kadar somut kanıtlarla desteklenmese de, bu teorilere olan inancımız bizi bir çeşit gizemin içine çeker. Bu durum, belki de bilinmeyene olan merakımızdan, belki de gerçeklerin ötesinde bir şeyler arama isteğimizden kaynaklanır. Fakat pek çoğu son derece gerçeküstü olabiliyor.