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Yemek Hareket Ediyor: Bir Kadın Çekirgelerin Canlı Canlı Pişirildiği Yemeğin Tarifini Paylaştı

Yemek Hareket Ediyor: Bir Kadın Çekirgelerin Canlı Canlı Pişirildiği Yemeğin Tarifini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.01.2025 - 20:10

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Her ülkenin kendine özgü bir mutfak kültürü bulunmaktadır. Bu mutfak kültürleri, kullanılan malzemeler ve hazırlanış şekilleri ile o ülkenin tarihini, yaşam tarzını ve kültürünü yansıtır. Bu yemekler, ülkelerin coğrafi konumlarına, iklimlerine ve tarihlerine bağlı olarak şekillenir. Dolayısıyla, bir ülkenin mutfak kültürü, o ülkenin sosyo-kültürel yapısını ve tarihini anlamak için önemli bir araçtır. Kendine has lezzetleri ve özgün tarifleri ile her biri ayrı birer kültür mirası olan bu yemekler, elbette her kültürde kabul görmeyebilir.

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Bir kadın, canlı canlı çekirge yemeği yaptığı anları paylaştı.

Bir kadın, canlı canlı çekirge yemeği yaptığı anları paylaştı.

Tarifin tüm detaylarını veren kadının videosu, alışık olmayanların midesini altüst etti.

Tarifin tüm detaylarını veren kadının videosu, alışık olmayanların midesini altüst etti.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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