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İki Sosyal Medya Fenomeni Farklı Cisimler Fırlatarak Lamborghini'nin Dayanıklılığını Test Etti

İki Sosyal Medya Fenomeni Farklı Cisimler Fırlatarak Lamborghini'nin Dayanıklılığını Test Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.01.2025 - 20:24

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Günümüzde sosyal medya platformları, lüks yaşam tarzını sergileyen fenomenlerle dolup taşıyor. Bu kişilerin gösterişli yaşamlarına her birimiz sıklıkla tanık oluyoruz. Onların, ışıltılı dünyaları, lüks otomobilleri, pahalı giysileri ve egzotik tatil yerleri, sürekli olarak gözler önünde. Bu durum, sosyal medyanın gücünü ve etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor. Durum böyle olunca insanlar, sosyal medyadan para kazanmanın yollarını arıyor. Kazananlar ise daha fazlası için sınırları zorluyor.

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Jameliz Benitez Smith ve Cody Detwiler isimli iki sosyal medya fenomeni farklı cisimler fırlatarak Lamborghini camını paramparça etti.

Jameliz Benitez Smith ve Cody Detwiler isimli iki sosyal medya fenomeni farklı cisimler fırlatarak Lamborghini camını paramparça etti.

Daha fazla izlenme uğruna dünyanın en pahalı araçlarından birini parçalamayı göze alan fenomenler yine züğürt çenelerimizi yordu.

Daha fazla izlenme uğruna dünyanın en pahalı araçlarından birini parçalamayı göze alan fenomenler yine züğürt çenelerimizi yordu.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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