Midesi Hassas Olanlar İzlemesin! Hijyenin Başkenti Hindistan'da Seyyar Kulak Temizliği

Hindistan, dünyamızın en benzersiz köşelerinden biri. Genel olarak hijyen konusundaki aksaklıkları ile anılan ülke, çıtayı her gün daha da yükseltiyor. Buna rağmen en çok ziyaretçi ağırlayan ülkelerden biri. Özellikle sokak lezzetleri sık sık gündem oluyor. Son olarak ise bir 'sağlık uygulaması' akıllara duygunluk verdi.