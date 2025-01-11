Midesi Hassas Olanlar İzlemesin! Hijyenin Başkenti Hindistan'da Seyyar Kulak Temizliği

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DEhrxL...
Hindistan, dünyamızın en benzersiz köşelerinden biri. Genel olarak hijyen konusundaki aksaklıkları ile anılan ülke, çıtayı her gün daha da yükseltiyor. Buna rağmen en çok ziyaretçi ağırlayan ülkelerden biri. Özellikle sokak lezzetleri sık sık gündem oluyor. Son olarak ise bir 'sağlık uygulaması' akıllara duygunluk verdi.
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Hindistan'a seyahat eden 'emrahtravels' isimli sosyal medya kullanıcısı, sokakta gerçekleştirilen kulak temizleme operasyonunu paylaştı.
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Hijyen konusu üzerine uzun uzun düşündüren video, izleyenlerin midesini altüst etti.
UYARI: Midesi hassas olanlar izlemesin!
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Bunlar hijyene tepki olarak doğmuş.